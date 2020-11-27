Eğitim gönüllülerinden sosyal sorumluluk örneği - Son Dakika

Eğitim gönüllülerinden sosyal sorumluluk örneği

27.11.2020 14:18
Eğitim gönüllülerinden sosyal sorumluluk örneği, System.String[]

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Van Feyyaz Toker Eğitim Parkı yöneticisi Cesim Yarız, sosyal sorumluluk kapsamında hastaneye destekte bulundu.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Van Feyyaz Toker Eğitim Parkı yöneticisi Cesim Yarız, sosyal sorumluluk kapsamında hastaneye destekte bulundu.

Van Feyyaz Toker Eğitim Parkı yöneticisi Cesim Yarız, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına diş macunu, giyim ve kitap desteğinde bulundu. Cesim Yarız ve Deniz Tunçtan, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik'in bilgisi dahilinde malzemeleri yetkililere teslim etti. Sosyal sorumluluk kapsamında desteklerinin devam edeceğini ifade eden Yarız, kamu hastaneleri ve diğer kurum kuruluş yetkilileri teşekkür etti. - VAN

Eğitim gönüllülerinden sosyal sorumluluk örneği
Eğitim gönüllülerinden sosyal sorumluluk örneği

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Araştırma Hastanesi, Kitap, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eğitim gönüllülerinden sosyal sorumluluk örneği - Son Dakika


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