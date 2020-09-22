Eğitim gönüllüsü görme engelli öğretmen Necla Kızılbağ, 93 yaşında öldü - Son Dakika

Eğitim gönüllüsü görme engelli öğretmen Necla Kızılbağ, 93 yaşında öldü

Öğretmenlik hayatının ilk yıllarında, 24 yaşında görme yetisini kaybetmesine rağmen yıllarca mesleğini sürdüren ve eğitimle bağlarını emekli olduktan sonra da koparmayan eğitim gönüllüsü Necla Kızılbağ, Ankara'da yaşamını yitirdi.

Öğretmenlik hayatının ilk yıllarında, 24 yaşında görme yetisini kaybetmesine rağmen yıllarca mesleğini sürdüren ve eğitimle bağlarını emekli olduktan sonra da koparmayan eğitim gönüllüsü Necla Kızılbağ, Ankara'da yaşamını yitirdi.

Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Kızılbağ, bu sabah 93 yaşında hayatını kaybetti.

Necla Kızılbağ, 1927'de Mersin'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamlayan Kızılbağ, Adana Öğretmen Okulundan mezun olduktan sonra ilk görev yeri olarak Hatay'ın Harbiye Nahiyesi Döver Köyüne atandı. Kızılbağ, 4 yıl burada görev yaptıktan sonra 1951'de geçirdiği rahatsızlık nedeniyle görme yetisini kaybetti.

Ankara Körler Okulunda 1952'de öğretmen olarak göreve başlayan Kızılbağ, burada 10 yıl ilkokul öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra tekrar eğitim hayatına başlayarak Türkçe öğretmeni oldu. 30 yıl görme engellilere eğitim veren Necla Kızılbağ, 1982'de Ankara Mithat Enç Körler Okulu'ndan emekliye ayrıldı.

Necla Kızılbağ, 11 Mayıs 2005'te Saray Rehabilitasyon Merkezi'nin bahçesinde yer alan eğitim merkezi binasının huzurevi ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılabilmesi için onarımını yaptırdı. Öğretmen Necla Kızılbağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 16 Mart 2007'de hizmete girdi.

Çalışma hayatındaki başarısını, "vatan ve öğretmenlik mesleğine duyduğu sevgi" olarak açıklayan Kızılbağ, emekli olduktan sonra Ankara'da adını taşıyan bir ortaokul ve lisenin açılmasına, bir okulun da spor salonu ve toplantı odasının yapımına destek oldu.

Necla Kızılbağ'ın cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

Eğitim gönüllüsü görme engelli öğretmen Necla Kızılbağ, 93 yaşında öldü

Rehabilitasyon Merkezi, Emekli, Ankara, Atama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:48 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eğitim gönüllüsü görme engelli öğretmen Necla Kızılbağ, 93 yaşında öldü - Son Dakika

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