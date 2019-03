Eğitim Gönüllüsü Muhtar Adayı

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde Kale Mahallesi Muhtar adayı Erkan Kaptan, Maliye Bakanlığı 'ndan emekli olduktan sonra kurduğu Kale Gençlik Platformu ile mahallede yaşayan dezavantajlı çocukların eğitimlerine destek oldu. Şimdiye kadar 300 çocuğa ulaşan Kaptan, muhtar seçilmesi durumunda maaşını da çocukların eğitimine harcayacağını söyledi.Kale Mahallesi Muhtar adayı Erkan Kaptan, 2 yıl önce Maliye Bakanlığı'ndan emekli olduktan sonra, mahallede yaşayan özellikle dezavantajlı çocukların hayatlarına dokunabilmek için Kale Gençlik Platformunu kurdu. Kaptan, çeşitli meslek gruplarından yaklaşık 800 gönüllünün destek verdiği platform ile çocukların eğitimlerine destek olmaya başladı. Kaptan, şimdiye kadar bu şekilde yaklaşık 300 çocuğa ulaşarak eğitim masrafları başta olmak üzere birçok konuda destek oldu. Kale Gençlik Platformu, mahalleye çocukların faydalanması için iki kütüphane de kurdu.Erkan Kaptan, 31 Mart yerel seçimleri için mahalle sakinlerinin talebi üzerine muhtar adayı olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:"Muhtar seçilince maaşımı çocuklara harcayacağım. Muhtarlık maaşı beni zengin etmez; ama her ay 20 çocuğun çeşitli ihtiyaçlarını karşılar. Bu para okula giden çocuklarımızın sırtındaki montu, ayağındaki botu, çantasındaki okul malzemesi olabilir, bu çok önemli. Bunu küçümsemiyoruz. Eğitim her zaman bizim için ilk sırada yer alır. Mahallelinin, ailelerin desteğini alarak çocuklarımızı en iyi noktalara taşımalıyız."Mahallede çocukların 'hocam' diye hitap ettiği Erkan Kaptan, "Çocukların beni görünce gülümsemesi ve bana sarılması her şeye değer. Çocuklar okuldan sonra mahallede kiraladığımız kütüphaneye geliyor. Burada resim yapıyor, kitap okuyor, ders çalışıyorlar. Gönüllü hocalarımız eşliğinde çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar. Gayem çocuklarımızın topluma faydalı, mutlu bireyler olması" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Muhtar adayı ile röp:-Mahalleden genel ve detay-Muhtar adayının çocuklarla ilgilenmesi-DetaylarDosya adı: 'egitim dostu muhtar adayı'Haber: Nursima ÖZONUR- Kamera: Kaan ULU/ ANKARA,