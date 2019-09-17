Son Dakika Haberleri: Eğitim gördüğü üniversitede traktörün altında kalarak can veren Sezen'e hüzünlü tören
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Eğitim gördüğü üniversitede traktörün altında kalarak can veren Sezen'e hüzünlü tören

1 saat önce

Eğitim gördüğü üniversitede traktörün altında kalarak can veren Sezen'e hüzünlü törenİZMİR - Kampüs içinde sulama yapan traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Sezen Zambak için geçen sene mezun olduğu Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde tören düzenlendi.

Eğitim gördüğü üniversitede traktörün altında kalarak can veren Sezen'e hüzünlü tören

İZMİR - Kampüs içinde sulama yapan traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Sezen Zambak için geçen sene mezun olduğu Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde tören düzenlendi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi kampüsünde dün öğlen saatlerinde sulama traktörünün altında kalarak hayatını kaybeden Sezen Zambak için geçen sene mezun olduğu ve Ar-Ge elemanı olarak çalıştığı Ege Üniversitesinde tören düzenlendi. Ziraat Fakültesi'nde yapılan törene Sezen'in ailesi, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, öğretim üyeleri ve arkadaşları katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu törende konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, acılarının çok büyük olduğunu söyledi. Budak, "Dün yaşadığımız elim kaza sonucunda Sezenimiz'i kaybettik. Ege Üniversitesi ailesi olarak büyük bir şok ve sarsıntı içindeyiz. Her şeyden önce bir baba olarak Sezen'in babası Metin Beyin ve annesi Kevser Hanım ile kız kardeşi Damla'nın acısını yürekten hissediyorum. Sezen üniversitemizin gururu. Acımız çok büyük ve bu acımız hayat boyu bizimle kalacak. Sezen'i sadece yüreğimizde değil, adını üniversitemizde yaşatmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. Törenin ardından Sezen'in cenazesi, namazın kılınacağı camiye götürüldü.

Eğitim gördüğü üniversitede traktörün altında kalarak can veren Sezen'e hüzünlü tören

Ege Üniversitesi, Ege, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:07 Kaynak: İHA
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