DİYARBAKIR - Eğitim gördükleri akıllı tahtaların bakım onarımını da yapıyorlar - Son Dakika

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Şehit Lütfü Gün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarda arızalanan akıllı tahtaların bakım ve onarımını yapıyor.

Lise öğrencileri, meslek atölyelerinde adeta fabrika gibi masa, sıra, dolapların yanı sıra büro takımları, z-kütüphane ve beceri tasarım atölyeleri malzemeleri ile kent mobilyaları üretimi yaparak, Türkiye'nin dört bir yanındaki okulların ihtiyacını karşılıyor.

Okuldaki öğretmen ve öğrenciler, kentteki okulların akıllı tahtalarının bakım onarım gibi servis hizmetini de üstleniyor.

Diyarbakır'da 3 okul, akıllı tahta bakım onarımı yapıyor

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, AA muhabirine, Şehit Lütfü Gün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bismil Şehit Neşe Alten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kentteki akıllı tahtaların bakım ve onarımını geçen yıldan bu yana yaptığını söyledi.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin ülke ekonomisine önemli katma değer sağladığını belirten Küçükali, bu okullarda öğrencilerin de öğrenerek kazanma şansı elde ettiğini dile getirdi.

Fatih Projesi ile eğitim ve öğretim hayatına giren akıllı tahtaların öğretmen ile öğrencilere önemli katma değer sağladığını anlatan Küçükali, "Her teknolojik ürün gibi bu akıllı tahtalarımızın da belirli bir süre sonra yoğun kullanıma bağlı olarak arızalanması sıradan bir durum. Bu arızalara da yine bu tahtalarda öğrenim gören çocuklarımızın müdahale etmesi bizim için çok değerli. İlimizde 3 mesleki ve teknik lise bu akıllı tahtaların servisi hizmetini sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Mesleki ve teknik liselerin önemini yineleyen Küçükali, "Bu okullarımız en son teknolojik imkanlardan yararlanarak donanımlı öğrenciler yetiştiriyor. Fabrika mantığında çalışan okullarımız sadece masa, sıra, hijyen kitleri üretmiyor aynı zamanda teknoloji üretiyor, gelecek üretiyor." dedi.

Geçen yıl 5 milyon 890 bin lira ciro yapıldı

Şehit Lütfü Gün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Nur Karagöz, okul olarak bilgisayar, elektrik, elektronik, makine teknolojileri, mobilya ve metal teknolojileri alanlarında üretim yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanına gönderdikleri bu ürünlerden geçen yıl 5 milyon 890 bin lira ciroya ulaştıklarını belirten Karagöz, Milli Eğitim Bakanlığının ilgili müdürlükleriyle imzalanan protokoller kapsamında okullardaki etkileşimli, akıllı tahtaların bakım ve onarım işlerini öğretmen ve öğrencilerden oluşan ekiplerle yapmaya başladıklarını belirtti.

"Öğrencilerimiz teorik olarak gördükleri bilgileri pratik olarak yapma imkanına kavuşuyor. Özellikle sahada arızaya müdahale etme ve arızayı giderip kullanıma sunma noktasında becerileri gelişiyor." diyen Karagöz, bilgisayar bölümünde çalışan öğrencilerin bir aylık sürede yaklaşık bin lira harçlık kazanabildiğini söyledi.

Sadece bilgisayar bölümü olarak da ilçe ekonomisine yaklaşık 400 bin liralık katkı sağlandığını ifade eden Karagöz, şöyle konuştu:

"Daha önce teknik servisler aracılığıyla yapılıyordu ve devlete ciddi anlamda bir yük olarak dönüyordu. Şu anda serbest piyasaya göre teknik desteklerin sunduğu hizmetten daha düşük fiyata bunu gerçekleştiriyoruz. Bu da ekonomiye ciddi bir kazanç sağlıyor."

Bütün üretim bantlarının fabrika mantığıyla çalıştığını belirten Karagöz, ayrıca Avrupa Birliği projeleriyle de öğrencilere Avrupa'nın farklı ülkelerinde staj yapma imkanı sağladıklarını anlattı.

Avrupa'da staj imkanı bulan öğrencilerin öz güvenlerinin geliştiğini ifade eden Karagöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerimiz teknolojinin dilinin Diyarbakır Ergani'de de Portekiz Braga'da da aynı olduğunu fark ettiler. Bu da öğrenciye ciddi bir öz güven kazandırıyor. 'Ben bu işi dünyanın her yerinde yapabilirim. Kendimi geliştirdiğim zaman dünyanın her yerinde bu işi yapabilirim.' duygusu gelişiyor. Bu da öğrencinin kendi potansiyelinin farkına varması ve gelişime açık hale gelmesini sağlıyor."

Bilişim teknolojileri alan şefi Mehmet Akın da Fatih Projesi kapsamında okullara dağıtılan akıllı tahtaların bakım ve onarımının servis hizmetlerinin özel bir firmada olduğunu ancak yapılan yeni bir protokolle bu görevin mesleki ve teknik liselere verildiğini belirtti.

Sistem üzerinden gelen arıza taleplerini okullara giderek yerinde çözdüklerini anlatan Akın, "Serbest piyasaya göre çok daha uygun fiyata bakım ve onarımları yapıyoruz. Öğrencilerimizin tecrübe ve beceri kazanmalarını sağlıyoruz. Öğrenciler de aldıkları ücretle günlük hayatta ihtiyaçlarını karşılayabiliyor." ifadelerini kullandı.

"İşimizi severek, eğlenerek yapıyoruz"

Bilişim bölümü 11. sınıf öğrencisi olan Ramazan Dağ da işlerini uluslararası standartlarda yaptıklarını dile getirerek, bu işle kazanç elde ettiklerini söyledi.

Dağ, "Yurt dışında nasılsa Diyarbakır'da da aynı. İşimizi severek, eğlenerek yapıyoruz. Dünyamız gelişiyor ve yurt dışına gitme imkanımız var. Teknoloji çağındayız. Hem donanım hem yazılım öğreniyoruz." diye konuştu.