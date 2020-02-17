Eğitim Hak Sen Genel Başkanı Gökçek güven tazeledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eğitim Hak Sen Genel Başkanı Gökçek güven tazeledi - Son Dakika

Eğitim Hak Sen Genel Başkanı Gökçek güven tazeledi

6 saat önce

Ankara'da düzenlenen Eğitim Hak Sen Genel Kurulunda, Ağrılı Genel Başkan Hanifi Gökçek güven tazeledi.

Eğitim Hak Sen Genel Başkanı Gökçek güven tazeledi, System.String[]

Ankara'da düzenlenen Eğitim Hak Sen Genel Kurulunda, Ağrılı Genel Başkan Hanifi Gökçek güven tazeledi.


Ankara'da özel bir otelde düzenlenen genel kurula Hak Sen Genel Başkanı Ayhan Çivi, Ağrılı Eğitim Hak Sen Genel Başkanı Hanifi Gökçek, federasyonların genel başkanları ve delegeler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunduğu genel kurul divan kurulunun seçilmesiyle başladı. Genel kuruldaHak Sen Genel Başkanı Ayhan Çivi ve Eğitim Hak Sen Genel Başkanı Hanifi Gökçek, konuşmalarında memurların talep ve isteklerine vurgu yaparken, sendika çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Daha sonra gelir ve gider konusunda katılımcılara detaylı bilgiler aktarılırken, 2007 yılında Eğitim Hak Sen kuruluşunda kuruculuğunu ve Genel Başkanlığını yapan Gökçek tek aday oldu. Tüm delegenin oyunu alan ve tekrar Genel Başkanlığa seçilen Gökçek, katılımcılara teşekkür etti. Burada yapılan Eğitim Hak Sen Ankara 2 Nolu Şube Olağan Genel Kurulu seçiminde yönetim kuruluna Hak Sen Ağrı Şube Başkanı Abdurrahman Duman ve Eğitim Hak Sen Ağrı Şube Başkanı Ertuğrul Babatonguz seçildi. Duman ve Babatonguz, Genel Başkan Çivi'ye, Gölçek'e ve delegelere teşekkür ederek, sendikanın memurların arka bahçesi ve sigortası olduğunun altını çizdi. - AĞRI

Melih Gökçek, Ayhan Çivi, Ankara, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: FETÖ firarisi İstihbarat Daire Başkan Yardımcısının eşi için kurdurduğu kopya düzeneği ortaya çıktı
Tüm Türkiye'nin konuştuğu sokakta yaşayan Hasan'ın son halini Vasip Şahin paylaştı CHP kongresinde delegenin elinden mikrofonu alan partili: Benzetmeleri kadını aşağılayıcı sözlerdi Okul müdürünü vuran güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
18:04 RTÜK, Çukur ve Yasak Elma dizilerine para cezası verdi
17:46 Demet Akalın, babasından şiddet gördüğünü anlatan Burcu Esmersoy'a zeytin dalı uzattı
17:41 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'e şiir!
17:41 Kadir İnanır'dan sağlık durumu hakkında flaş açıklama!
17:00 Şeyma Subaşı'nın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu! Sosyal medya Acun ve Guido'yu kıyasladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 18:18:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eğitim Hak Sen Genel Başkanı Gökçek güven tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]