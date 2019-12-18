Eğitim harcamaları 2018'de yüzde 21.6 arttı

Türkiye'de eğitim harcamaları 2018'de 2017 yılına göre yüzde 21.6 artarak 214 milyar 637 milyon liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Eğitim Harcamaları İstatistiklerine göre, 2018 yılında 2017'ye göre eğitim harcamalarının en çok arttığı eğitim düzeyleri; yüzde 27.3 ile okul öncesi, yüzde 24.3 ile ortaöğretim oldu.

TÜİK'in verilerine göre 2018 yılında;

"Eğitim harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı 2017'de yüzde 5.7 iken, yüzde 5.8 oldu.

"Eğitim harcamalarının yüzde 72.9'u devlet tarafından finanse edilirken eğitim harcamaları içinde hane halklarının yaptığı harcamaların payı yüzde 20.0 oldu.

"Devlet kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 33.2'sine karşılık gelen, 51 milyar 50 milyon lirasını yükseköğretime, yüzde 25.3'üne karşılık gelen 38 milyar 877 milyon lirasını ortaöğretime yapılan harcamalar oluşturdu.

"Özel kurumların yaptığı harcamaların yüzde 43.3'üne karşılık gelen 20 milyar 527 milyon lirasını ortaöğretime, yüzde 30.3'üne karşılık gelen 14 milyar 352 milyon lirasını yükseköğretime yapılan harcamalar oluşturdu.

"Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2017 yılındaki 8 bin 111 liradan, 2018 yılında 9 bin 790 liraya yükseldi.

"Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2018 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 16 bin 248 lira ile yükseköğretim oldu.

"Öğrenci başına toplam eğitim harcaması 2017 yılına göre yüzde 20.7 artarken, eğitim harcamalarının en fazla arttığı eğitim düzeyi yüzde 26.2 ile ortaöğretim oldu. Bunu yüzde 22.7 ile ortaokul izledi."

Eğitim harcamaları istatistikleri, örgün eğitime yönelik olarak doğrudan veya dolaylı yapılan harcamalara ilişkin verileri içeriyor. Belirtilen eğitim harcamaları yalnızca örgün eğitimle doğrudan ilişkili yaygın eğitim faaliyetlerini içeriyor ve diğer yaygın eğitim faaliyetlerine yapılan harcamaları kapsamıyor.