Eğitim harcamaları 2019'da yüzde 18.2 yükseldi - Son Dakika

Eğitim harcamaları 2019'da yüzde 18.2 yükseldi

09.12.2020 11:16
Eğitim harcamaları 2019'da yüzde 18.2 yükseldi, System.String[]

Türkiye'de eğitim harcamaları 2019'da yıllık bazda yüzde 18.2 artarak 259 milyar 220 milyon liraya yükseldi.

Türkiye'de eğitim harcamaları 2019'da yıllık bazda yüzde 18.2 artarak 259 milyar 220 milyon liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2019'da bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en çok yükseldiği eğitim düzeyleri; yüzde 31.9 ile ilkokul, yüzde 26.4 ile ortaokul oldu.

Eğitim harcamasının gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı 2018 yılındaki yüzde 5.8'den, 2019 yılında yüzde 6.0'ya yükseldi. Devlet eğitim harcamasının GSYH içindeki payı da aynı dönemde yüzde 4.3'ten, yüzde 4.4'e çıktı.Eğitim harcamaları hizmet sunucularına göre değerlendirildiğinde; devlet kurumlarının yaptığı harcamaların yüzde 30.3'ünü yükseköğretim, yüzde 24.9'unu ortaöğretim oluşturdu. Özel kurumların yaptığı harcamaların yüzde 38.4'ü ortaöğretime, yüzde 36.8'i yükseköğretime yapıldı.Türkiye'de 2019 yılında yapılan eğitim harcamalarının yüzde 74'ü devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içinde hanehalklarının yaptığı harcamaların payı da yüzde 20.8 oldu. Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2018 yılında 10 bin 5 lira olurken, 2019 yılında ise 11 bin 769 lira olarak gerçekleşti.Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2019 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 18 bin 830 lira ile yükseköğretim oldu. Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre yüzde 17.6 arttı. Eğitim harcamalarının 2019 yılında 2018 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi ise yüzde 30.1 ile ilkokul oldu. Bunu yüzde 25.1 ile ortaokul takip etti.Eğitim harcamaları istatistikleri, örgün eğitime yönelik olarak doğrudan veya dolaylı yapılan harcamalara ilişkin verileri içeriyor. Belirtilen eğitim harcamaları sadece örgün eğitimle doğrudan ilişkili yaygın eğitim faaliyetlerini içeriyor; diğer yaygın eğitim faaliyetlerine yapılan harcamaları kapsamıyor. (Grafik - Tablo)


Eğitim harcamaları 2019'da yüzde 18.2 yükseldi
Eğitim harcamaları 2019'da yüzde 18.2 yükseldi
Eğitim harcamaları 2019'da yüzde 18.2 yükseldi
Eğitim harcamaları 2019'da yüzde 18.2 yükseldi
Eğitim harcamaları 2019'da yüzde 18.2 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Gayrisafi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Eğitim harcamaları 2019'da yüzde 18.2 yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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