Eğitim hayatlarına "horoz hediye ederek" başladılar - SUSEK

Sırbistan'ın kuzeyindeki Susek köyünde bulunan Jovan Popovic İlkokulu'na yeni başlayan öğrenciler, şehrin ilginç bir geleneği olarak ilk gün öğretmenlerine horoz hediye ediyor.

Fruska Gora yamaçlarındaki köyün eski geleneklerinden olan bu uygulamaya göre, birinci sınıfa başlayan öğrenciler okulunun ilk günü süsledikleri horozları öğretmenlerine hediye olarak getiriyor.

İlk kez okul sıralarına oturan Susekli altı öğrenci de bahçelerinde besledikleri en güzel horozu öğretmenlerine hediye ederek bu sıra dışı geleneği sürdürdü.

Okul Müdürü Ilija Pesic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zamanında kendisinin de bu okulda eğitim aldığını aktararak, "Öğretmene horoz hediye etmek uzun süredir devam eden bir gelenek. Ben de birinci sınıfa başladığımda aynı geleneği yerine getirmiştim." dedi.

Bir asırdan daha uzun süredir sürdürülüyor

Pesic, rivayetlere göre öğretmene horoz hediye etme geleneğinin bir asırdan daha uzun süredir köyde sürdürüldüğünü belirterek, "Birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin aileleri, okulun ilk günü horozla gelmeleri gerektiğini biliyor, buna göre hazırlanıyor. Aileler, horozun sağlıklı ve uzun tüylü olması için bakımına çok önceden başlıyor." diye konuştu.

Öğretmenlerin de hediye olarak aldıkları horozları beslediklerini ya da komşularının bahçesine bıraktıklarını anlatan Pesic, "Burası küçük bir yerleşim birim. Dolayısıyla herkes hayvan beslemeyi bilir." dedi.

Okula yeni başlayan öğrencilerin öğretmeni Mila Skoric de hediye horozlar için teşekkür ederek, yeni eğitim öğretim yılının herkes için başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Öğrencilerin aileleri tarafından özenle süslenip sepetler içerisinde okula getirilen horozların öğretmene hediye edilmesinin ardından, Susek'te yeni eğitim öğretim yılı da başlamış oldu.