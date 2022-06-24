Eğitim hayatlarında ayrılmayan ikizler tıp fakültesinden de birlikte mezun oldu - Son Dakika
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Eğitim hayatlarında ayrılmayan ikizler tıp fakültesinden de birlikte mezun oldu

24.06.2022 20:25
Eğitim hayatlarında ayrılmayan ikizler tıp fakültesinden de birlikte mezun oldu

Eğitim hayatları boyunca ayrılmayan İzmirli ikizler 25 yaşındaki Gizem ve Ecem Badan, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden de birlikte mezun olmanın sevincini yaşadı.

Eğitim hayatları boyunca ayrılmayan İzmirli ikizler 25 yaşındaki Gizem ve Ecem Badan, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden de birlikte mezun olmanın sevincini yaşadı.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda, Türkçe ve İngilizce tıp programını tamamlayan 369 doktor adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Hamidullah Uyanık, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerden, mesleğe başladıklarında yaşayacakları yoğunluk içerisinde hastaları dinlemeyi asla ihmal etmemelerini istedi.

Mezunlara mesleği çok sevmelerini tavsiye eden Uyanık, şunları belirtti:

"Tüm dünyada yaşanan pandemi hekimlik mesleğinin bilgi ve beceri yanında ne kadar özveri isteyen bir meslek olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Mesleğinizi, dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin yerine getireceksiniz. Ailelerinizin ve ülkemizin size kutsal meslek için sunmuş olduğu öğrenim olanaklarını en verimli şekilde değerlendirdiğinize ve elde ettiğiniz bu yetkinliğe milletimizin ve insanlığın hizmetinde en etkin şekilde icra edeceğiniz konusunda hiçbir şüphemiz yoktur." diye konuştu.

Türkçe ve İngilizce programlarda bölümün başarılı ilk 3 öğrencisine plaket ve diplomaları verilen törende, Türkçe programında birinci olan ikiz kardeşlerden Gizem Badan ile İngilizce programında birinci olan Yiğit Arslan, mezuniyet kütüğüne isimlerini çaktı.

Törende, ilkokul, ortaokul ve liseyi birlikte okuyan İzmirli ikizler Gizem ve Ecem Badan, yine beraber mezuniyet heyecanı yaşadı. İkizler, arkadaşlarıyla diplomalarını aldıktan sonra "hekimlik andı" etti.

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev de mezun olan kızı Narmin Guliyev'e diplomasını kendisi verdi.

"Umarım meslek hayatımız boyunca hep birlikte oluruz"

Bölümünde dönem birincisi olan ikizlerden Gizem Badan, gazetecilere, 6 yılın kendileri için zor geçtiğini söyledi.

Bölümünü birinci olarak taçlandırmaktan gurur duyduğunu anlatan Badan, "İkimiz beraber bunu başardık ve çalıştık. Bu yolu beraber yürümek çok keyifliydi. 6 yıl zordu ama beraber olduğumuz için zorluklar atlatıldı. İkizimin hayatımdaki yeri bambaşka. Umarım meslek hayatımız boyunca hep birlikte oluruz." diye konuştu.

Ecem Badan ise sürekli birlikte oldukları için bu başarıyı aldıklarını belirtti.

Sürekli birbirlerine destek olduklarını aktaran Badan, "Birlikte okumak bizim için büyük bir şans, herkese nasip olabilecek bir şey değil. O yüzden çok mutluyuz. Birlikte olmanın bize çok büyük faydaları oldu. O yüzden şu anda bu noktaya gelebildik. Eğer böyle olmasaydı bu noktada olamazdık. Birbirimize çok destek olduk. Hangimiz düşse diğeri onu kaldırdı." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Güncel, Son Dakika

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