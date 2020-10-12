Eğitim hijyen tedbirleri ile başladı - Son Dakika

Eğitim hijyen tedbirleri ile başladı

12.10.2020 15:19
Eğitim hijyen tedbirleri ile başladı, System.String[]

? Türkiye'de yüz binlerce öğrenci için 7 ay sonra yüz yüze eğitim başladı.

? Türkiye'de yüz binlerce öğrenci için 7 ay sonra yüz yüze eğitim başladı. Bu sabah ilkokul 2,3,4, ortaokul 8 ve lise 12'nci sınıf öğrenci ve öğretmenleri Kovid-19 kuralları göz önünde bulundurularak okulları doldurdu. 2004 Yılında kurulan 'Yetenek Merkezli Eğitim Modeli' uygulayan Okyanus Kolejleri, Ankara, Bursa, Antalya, Adana, İzmir ve İstanbul'da bulunan tüm şubelerinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul 8.sınıf ve lise 12.sınıf öğrencilerine yüz yüze eğitime başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı hijyen ve enfeksiyon önleme kılavuzundaki tüm şartları sağladığına dikkat çeken Okyanus Kolejleri, Türk Standartları Enstitüsü'nden denetlenerek tüm şubelerinin 'Okulum Temiz' belgesi almaya hak kazandığına vurgu yaptı. Hibrit modeli ile öğrencilerini okula çağıran Okyanus Kolejleri, okula gelmeyen öğrencilerine 'Okyanus Pusulam' üzerinden online eğitim sürecini de devam ettiriyor. Okulda, öğrencilerin okula giriş sürecinden, derslerin işleyiş biçimine ve tören uygulamasına kadar alınan önlemler görüntülendi.  Uzun bir aradan sonra öğrenci, öğretmen ve velilerle bir araya geldikleri için mutlu ve heyecanlı olduklarını söyleyen Halkalı Okyanus Koleji şubesi Okul Müdürü Erhan İban, okulda aldıkları önlemleri anlattı. 'OKULA GİRİŞLERDE HES KODU ALINIYOR? Erhan İban, 'Okulumuza girişlerde HES kodu alıyoruz, öğrenci, öğretmen, çalışan ve misafirlerimizden bu kodu alıyoruz. HES kodu kontrolleri temiz çıktıktan sonra bina girişlerine alıyoruz. Okulun bütün fiziki alanları sosyal mesafeye göre ayarlandı. Artık maske, mesafe ve hijyen bizim vazgeçilmez parçamız oldu. Hibrit eğitim modeliyle sınıflara seyreltilmiş oturma düzeni getirdik.' dedi. ÖĞRENCİ OKULA 3 MASKEYLE GELİYOR 4 SAATTE BİR DEĞİŞTİRİYOR Okulun üç ana kapısında termal kamerayla öğrencilerin, öğretmenlerin ve misafirlerin vücut sıcaklığının ölçüldüğünü aktaran İban, 'Okul içerisinde bütün çalışan ve öğrencilerin maskeyle dolaşmasını istiyoruz sık sık kontrol ediyoruz. Sınıf ve koridorlarda çocukların rahatlıkla ulaşabileceği dezenfektan üniteleri koyduk. Veliler de zaten öğrencilerin çantalarına dezenfektan koyuyor. Çocukların yanında 3 adet maske oluyor, 4 saatte bir değiştirmelerini sağlıyoruz' dedi. İSTİKLAL MARŞI SINIFLARDA OKUNDU Kalabalık ortamlarda öğrencilerin yığılmasına sebebiyet verecek etkinliklerden kaçındıklarını belirten İban, 'Sınıflarda akıllı tahtada sınıf öğretmenlerinin eşlik edeceği bayrak törenleri yapacağız, her öğrenci kendi sınıfında İstiklal Marşı'nı okuyacak' diye konuştu. 'ÇOK HEYECANLIYIM? Yüz yüze ders işlemenin çok güzel olduğunu söyleyen 4'üncü sınıf öğrencisi Nur Banu Bal ise, 'Çok heyecanlıyım, arkadaşlarımızı, hocalarımızı ve okulumu çok fazla özledim. Okulda ellerimi yıkamaya dikkat ediyorum, sık sık dezenfektan kullanıyorum. Sosyal mesafemi korumaya dikkat ediyorum' ifadelerini kullandı. Okula başladığı için sevindiğini belirten Zeynep Nebahat Hoyran da 'Evde sıkıldım, herkesin okula her gün gelmesini istiyorum' diye konuştu. 'İYİ Kİ OKUL AÇILDI, ELLERİMİ BOL BOL DEZENFEKTE EDİYORUM? Yiğit Tartar ise, 'İyi ki okul açıldı, Arkadaşlarımızla, öğretmenimizle yüz yüze olmak çok iyi oldu. Teneffüslerde sıkılmıyoruz, sosyal mesafeme dikkat ediyorum. Maskemi takıyorum ve ellerime bol bol dezenfektan sıkıyorum' ifadelerini kullandı. 'ARKADAŞLARIMA KAVUŞTUM? LGS'ye hazırlanan 8'inci sınıf öğrencisi Asude Özdemir de 'Okula dönmek, arkadaşlarıma kavuşmak güzel bir şey, online eğitim de güzel devam ediyordu fakat arkadaşlarının verdiği destek ve sınav heyecanını karşılayamıyorduk. LGS'ye hazırlanıyorum süreç çok fazla etkilemedi aslında aynı şekilde çalışmaya devam ediyorum' dedi. 'OKULLARIN AÇILMASI İYİ OLDU?

12'nci sınıf öğrencisi Melih Göktuğ Aydın ise, '6 ayı aşkın bir süredir evdeydik, derse olan ilgimiz biraz düşmüştü. Bu yıl bizim için önemli çünkü üniversite sınavına gireceğiz. Bir yandan da kendimizi geliştirmek için evde zamanımız oldu. Online eğitim yüz yüzenin yerini tutmuyor açılması iyi oldu. Hukuk okumak istiyorum, şu anda daha sıkı çalışmaya başladım' diye konuştu.


- İstanbul
Eğitim hijyen tedbirleri ile başladı
Eğitim hijyen tedbirleri ile başladı
Eğitim hijyen tedbirleri ile başladı
Eğitim hijyen tedbirleri ile başladı
Eğitim hijyen tedbirleri ile başladı
Eğitim hijyen tedbirleri ile başladı
Eğitim hijyen tedbirleri ile başladı
Eğitim hijyen tedbirleri ile başladı
Eğitim hijyen tedbirleri ile başladı
Eğitim hijyen tedbirleri ile başladı

Okyanus Koleji, Türkiye, Atama, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eğitim hijyen tedbirleri ile başladı - Son Dakika

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