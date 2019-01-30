Son Dakika Haberleri: 'Eğitim İçin Her Şey' 70 Bin Çocuğa Ulaştı, Rekora Koşuyor

'Eğitim İçin Her Şey' 70 Bin Çocuğa Ulaştı, Rekora Koşuyor

1 saat önce

CPM çalışanlarının dezavantajlı bölgelerde köy okullarındaki kardeşleriyle buluşturan "Eğitim İçin Her Şey" projesi, 5 yıllık hedefine 3 yılda ulaştı. Proje, büyüyerek devam edecek.

'Eğitim İçin Her Şey' 70 Bin Çocuğa Ulaştı, Rekora Koşuyor, System.String[]

Türkiye'nin lider ERP uzmanı CPM Yazılım, çalışanlarıyla birlikte başladıkları "Eğitim İçin Her Şey" projesinde dezavantajlı bölgelerde köy okullarındaki kardeşleriyle buluşuyorlar.

Henüz 3 yaşını dolduran "Eğitim İçin Her Şey" projesi, başlangıçta konulan hedefini şimdiden gerçekleştirdi. Suyu olmayan 28 okuldaki binlerce çocuğu su ile buluşturan, kışlık kıyafet yardımı, eğitim kitabı, okul tamiratları ve burs ile katkı sağladıkları projede, 3 yılda 70.000 çocuğa ulaştı.

İlk 5 yılda 250 okul, 100.000 çocuk hedefleyen projede bugüne kadar 300'ün üzerinde okul, 70.000'in üzerinde öğrenci, suyu olmayan 28 okula su kuyusu açıldı. Eğitime katkıda bulunmak için başlayan "Eğitim İçin Her Şey" projesi şimdi yeni hedeflere kilitlendi.

Bugüne dek Şanlıurfa'da 3 ilçe, 63 köy ve 300'ün üstünde okula ziyaret gerçekleştirdiklerini söyleyen CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut "Eğitim İçin Her Şey" projesinin hikâyesini şöyle anlattı:

"Dört yıl önce oğlumun öğretmeninin Şanlıurfa'daki öğrenciler için kitap isteğiyle başlayan yolculuğumuzda binlerce öğrenciye ulaştık. Dezavantajlı olan bölgelerde zor şartlarla ve imkânsızlıklarla mücadele eden pırıl pırıl öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sorumluluk bilinciyle çıktığımız bu yolda yardımlarımızın sürdürülebilir olması için çaba harcıyoruz. Çünkü biz yardımlaşmanın gönüllülük değil sorumluluk olduğunun bilincindeyiz. Oradaki evlatlarımız bizleri gördüklerinde gözleri parlıyor. Bu evlatlarımıza sevildiklerini ve unutulmadıklarını anlatmamız gerekiyor. Bu nedenle, Eğitim İçin Her Şey bizim önceliğimizdir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:59 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Güncel
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