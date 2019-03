Eğitim İçin Her Şey Fotoğraf Sergisi Yarın Başlıyor

212 Outlet'in evsahipliğinde düzenlenecek fotoğraf sergisi, 6-10 Mart 2019 tarihleri arasında açık olacak. Sergide satılan fotoğrafların geliri projede kullanılacak.

Okul ziyaretleri sırasında çocukların gözlerindeki umudu, neşeyi, korkuyu anlatmak zor. Ama bu duyguların anlatıldığı bir sergi düzenleniyor. 212 Outlet'in ev sahipliğinde düzenlenen Eğitim İçin Her Şey Fotoğraf Sergisi, 6-10 Mart 2019 tarihleri arsında açık kalacak.

Örnek bir sosyal sorumluluk projesi "Eğitim İçin Her Şey"

Bir okuldan gelen kitap yardım talebi ile başlayan yolculuk, CPM Yazılım ve Palamut Group sosyal sorumluluk projesi olarak Rabve Vakfı koordinasyonunda "Eğitim İçin Her Şey" diyerek yola çıktı. Proje çerçevesinde sadece okullara ve öğrencilere direk yardım yapılıyor.

"Eğitim İçin Her Şey" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türkiye'nin her yerine yardımda bulunurken, pilot bölge seçilen Şanlıurfa'da bugüne kadar 300'ün üzerinde farklı okula ziyaret gerçekleştirdi. Özellikle Suruç, Siverek ve Hilvan bölgelerine gidilerek on binlerce öğrenciye kışlık giyecek ulaştırıldı.

Bugüne kadar giyecek yardımı dışında kitap yardımı, yemekhane, tadilat, jeneratör, fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi ihtiyaca yönelik yardımlar ile toplamda 100.000'in üzerinde öğrenciye ulaşmış oldu. Bununla birlikte, su ihtiyacı bulunan 29 okula da su kuyusu açtırıldı. Projenin bir parçası olarak, burs verilen 175 öğrenci okullarını bitirene kadar bursları devam edecek. Bursiyerlerin böylece derslerine odaklanması hedefleniyor.