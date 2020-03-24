Eğitim için İskoçya'da olan öğrencilerden 137'si Sivas'a geldi - Son Dakika

Tedbir amaçlı 14 gün boyunca yurtlarda gözlem altında izole edilecek öğrencilerin daha sonra yapılacak kontrollerinin ardından evlerine gönderileceği öğrenildi.

Daha önce de 305 öğrenci gelmişti

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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