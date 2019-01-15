Son Dakika Haberleri: Eğitim için TÜGİAD ve BEV işbirliği

Eğitim için TÜGİAD ve BEV işbirliği

1 saat önce

BALKANTÜRK Eğitim Vakfı ile TÜGİAD, toplumun ve iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik nitelikli bireyler yetiştirme misyonunu birlikte üslenerek ortak projeler geliştirecek.

Eğitim için TÜGİAD ve BEV işbirliği , System.String[]
BALKANTÜRK Eğitim Vakfı ile TÜGİAD, toplumun ve iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik nitelikli bireyler yetiştirme misyonunu birlikte üslenerek ortak projeler geliştirecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:34 

Ekonomi
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