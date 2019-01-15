Eğitim için TÜGİAD ve BEV işbirliği
1 saat önce
BALKANTÜRK Eğitim Vakfı ile TÜGİAD, toplumun ve iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik nitelikli bireyler yetiştirme misyonunu birlikte üslenerek ortak projeler geliştirecek.
BALKANTÜRK Eğitim Vakfı ile TÜGİAD, toplumun ve iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik nitelikli bireyler yetiştirme misyonunu birlikte üslenerek ortak projeler geliştirecek.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:34
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