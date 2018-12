Eğitim İhracatında Üçüncülük Altınbaş Üniversitesi'nin

Ticaret Bakanlığı desteğiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı ödüllerini aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende Hazire ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da yer aldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da yer aldı.



Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması'na göre Türkiye genelinde en çok ihracat yapan ilk 10 firma ile 17 sektördeki ilk 3'te yer alan kuruluşlara ödülleri verildi. Altınbaş Üniversitesi de eğitim hizmeti ihracatı alanında vakıf üniversiteleri arasında üçüncülük koltuğuna oturdu.



ERDOĞAN'DAN İHRACATÇILARA ÖVGÜ



Törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı listesine giren firmaları tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin tüm kesimleri gibi iş dünyamız da her mücadelemizde yanımızdaydı. Sizlerin her birini yol ve kader arkadaşım olarak görüyorum. Türkiye'mizi hep beraber yücelteceğiz, yükselteceğiz ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine beraber çıkaracağız. Rabbim yolunuzu ve bahtınızı açık etsin. Bu duygularla bir kez daha. Sizlere çalışmalarınızda başarılar" diye konuştu.



HİZMET İHRACATINI 3 KATINA ÇIKARMAK HEDEFLENİYOR



Küresel arenada mal ticaretinde olduğu kadar hizmet ticaretinde de Türkiye'nin adını duyurduğunu vurgulayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, "Gücümüzü en uzak coğrafyalarda hissettiriyoruz. Dünyanın dört bir köşesine artık sadece ürünlerimizle değil müteahhitlik hizmetlerimiz, yazılımlarımız, dizilerimiz, filmlerimiz ve sağlık hizmetlerimiz ve kültürümüzü ihraç ediyoruz. Gururla söylüyorum ülkemiz hizmet ticaretinde net ihracatçı pozisyonunda. Yıllarca hizmet ihracatı Türkiye ekonomisinin gelişmesine büyük katkılar sundu. 2002 yılına geldiğimizde hizmet ihracatı fazlamız 7.9 milyar dolara ulaştı. Aradan geçen zamanda turizm ve ulaştırma alanındaki büyük başarılarla hizmet ihracatı fazlamız geçen yıl 2002 yılının yaklaşık 3 katına çıkmış, 20 milyar dolara ulaşmıştır. Şimdi hedefimiz bunun da 2-3 katına çıkarmaktır" dedi.,



'MÜCADELEYE DEVAM' SÖZÜ



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde devam eden dış ticaret hamlesinde hizmet ihracatının çok önemli yer tuttuğuna değinen TİM Başkanı İsmail Gülle şunları söyledi:



Var gücüyle çalışan hizmet ihracatının liderlerini ödüllendirmek için bir araya geldik. Ödül alanlar şunu biliyor ki; dün yoktur, bugün geçicidir, sadece gelecek vardır. Dolayısıyla mücadelemize, liderliğimize yılmadan devam edeceğiz. Bunu ülkemizin bekası için canını ortaya koyanlara borçluyuz. Bizleri yetiştiren anne ve babalara borçluyuz. Gecesini gündüzüne katan işçimizin alın terine borçluyuz. Bıkmadan, yorulmadan bize hizmet veren, desteğini esirgemeyen bakanlarımıza ve ihracata destek veren dostlarımıza borçluyuz. İhracatçı sözünü tutar ve borcunu öder. Bugüne kadar başardıklarımız bundan sonra başaracaklarımızın garantisidir."



Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı İlker Aycı ise yaptığı konuşmasında hizmet ihracatının ekonomik kalkınmaya büyük katkı verdiğini belirtti.



"ULUSLARARASI BİR ÜNİVERSİTE OLMA HAYALİYLE YOLA ÇIKTIK"



Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, üniversitenin kuruluşunda uluslararası bir üniversite olma hayaliyle yola çıktıklarını belirterek, "Bunun da adım adım gerçekleştiğini görmek bizi çok mutlu ediyor. Çünkü lokasyonun İstanbul seçilişi, fakültelerin yapısı, dilinin İngilizce seçilmesi sonradan düşünülen şeyler değil, temellerinde uluslararası öğrenci portföyüyle eğitim versin düşüncesiyle seçilmiş bir üniversite" açıklamasında bulundu.



"BURADA EĞİTİM ALMAK ÖMÜR BOYU TÜRKİYE DOSTU OLMANIN BİR YOLU"



"Türkiye'nin hizmet ihracatı içerisinde eğitim sektörü de yer alıyor. Özellikle son 10 yıl içerisinde 42 bin civarında olan uluslararası öğrenci sayısı şu anda 140 binlere çıkmış durumda" ifadelerini kullanan Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bu sayı 350 binlere kısa süre içerisinde ulaşacak. Biz de Türk üniversiteleri olarak bu önemli hedefin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.



Üniversitede geçen yıl bin 200 civarında yabancı öğrencinin bulunduğunu anımsatan Prof. Dr. Erhan, "Böylece uluslararası öğrenci sayımız toplam öğrenci sayımızın yüzde 25'ine ulaştı. Arzu ediyorum ki Türkiye'de büyük bir seferberlik halinde bütün üniversitelerimiz Hizmet İhracatçıları Birliği altında bir araya gelerek uluslararası öğrenci sayısını arttırsınlar. Hem stratejik bir hedef bu. Burada eğitim gören öğrenciler hayatları boyunca Türkiye ile bağlarını koparmıyorlar. Gittikleri ülkelerden yaptıkları her türlü alış-verişi Türkiye ile yapıyorlar, sağlık, turizm için buraya geliyorlar. Burada eğitim almak ömür boyu Türkiye dostu olmanın bir yolu. İkincisi de tabi ki ekonomimize de büyük bir katkı sağlıyor. Bu çerçevede devletin ilgili kurumlarının ve üniversitelerinin kol kola bu yolda Türkiye'ye döviz kazandırıcı faaliyetlerin içinde yer alacağını düşünüyoruz. Biz de Altınbaş Üniversitesi olarak üzerimize düşeni yerine getiriyoruz" diye konuştu.



