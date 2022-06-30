Eğitim- İş Başkanı Özbay: "Yurtdışında Öğretmenlik İçin Sınavdan Yüksek Puan Alanlar Mülakatta Elendi"

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, farklı ülkelerde Türkçe ve Türk kültürü dersi vermek üzere mesleki yeterlilik sınavına giren öğretmenlerin yüksek puanlar almalarına rağmen mülakatlarda elendiğini açıkladı. Özbay, "Yazılı sınav için belirlenen barajı açık ara puanlarla geçen, yani zorluğuyla bilinen yazılı sınavda büyük başarı gösteren eğitimciler, 5-10 dakikalık mülakatlarla elenmiştir" dedi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay, Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretmenlerinin mesleki yeterlilik sınavından yüksek puan almasına rağmen mülakatlarda elenmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Özbay, şu değerlendirmeleri yaptı:

"MEB bürokrasisinin yandaşlık kriteriyle dizayn edilmesiyle başlayan süreç, en ufak okulların yöneticilerini bile kayırma yöntemiyle belirlemeye kadar uzanmış ve en son yurt dışı öğretmenliğinde de torpil mekanizması kurmaya kadar varmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinde görev almak üzere Türkçe ve Türk Kültürü dersi öğretmenleri belirlemektedir. Bu göreve talip olan öğretmenler, barajın 60 puan olduğu ve zorluğuyla bilinen mesleki yeterlilik sınavı için aylarca çalışmaktadır. Onca mesleki ve hayati uğraşın arasında bu sınav için yoğun emek harcayan eğitimcilerin karşısına ise şimdi mülakat denen yandaş kayırma mekanizması çıkartılmıştır" dedi.

En son mesleki yeterlilik sınavında 80-90 alan meslektaşlarımız aldıkları sınav puanların artık hiçbir kıymetinin kalmadığını 11-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında Başkent Öğretmenevi'nde girdikleri mülakatların sonucunda öğrenmişlerdir. Yazılı sınav için belirlenen barajı açık ara puanlarla geçen, yani zorluğuyla bilinen yazılı sınavda büyük başarı gösteren eğitimciler, 5-10 dakikalık mülakatlarla elenmiştir. Mevzuata sözlü mülakatta baraj olarak 70 puanın şart olarak eklendiği ise yine bu vesileyle öğrenilmiştir."

Özbay, Milli Eğitim Bakanlığı'na şu soruları sordu:

"Aylarca yazılı sınava hazırlanan bu eğitimcilerin hakkını gasp etmeyi kendinize nasıl hak görüyorsunuz? Mülakatta yazılı sınavda sorulamayacak hangi soruları soruyorsunuz ki bu ikili sisteme ihtiyaç duydunuz? Mülakat sisteminin şeffaflığından ve doğruluğundan eminseniz neden bu aşama kamera eşliğinde yapılmıyor? Bu nedenlerle; yurt dışı öğretmenlik sınavına dair incelemelerimizi yapıp, kimlerin hangi referans ve kriterlerle görevlendirildiğini araştıracak ve kamuoyuna duyuracağız."