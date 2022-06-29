Eğitim-İş: Eğitime Hazırlık Ödeneği, Bir Maaş Tutarında ve Bütün Eğitim Çalışanlarına Ödenmeli

Eğitim ve Bilim İşgörenleri (Eğitim-İş) Sendikası, öğretmenlere her eğitim-öğretim yılının başlangıcında verilen 'öğretim yılına hazırlık ödeneği' miktarının artırılmasını talep etti. Eğitim-İş'ten yapılan açıklamada, "Eğitime hazırlık ödeneği, bir maaş tutarında ve bütün eğitim çalışanlarına ayrım yapılmaksızın ödenmelidir" denildi.

Eğitim-İş Sendikası'ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, öğretmenlere ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin yetersizliğine dikkat çekildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında görev yapan öğretmenlere her yıl eylül ayında 'öğretim yılına hazırlık ödeneği' verilmektedir. Sözde toplu sözleşmede, eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneği, 2022 yılı için bin 325 TL, 2023 yılı için bin 400 TL olarak belirlenmiştir.

"AYRIMCILIKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Geçtiğimiz yıl eylül ayında bin 250 TL ödeme yapıldığı dikkate alındığında, 2022 yılında yapılan yüzde 6 oranında artış, öğretmenin eğitim-öğretime hazırlık ihtiyaçlarını hiçbir şekilde karşılayamayacak kadar düşük kalmıştır… Eğitim-İş olarak, Bakanlık'tan eğitime hazırlık ödeneğinin bir maaş tutarında ve bütün eğitim çalışanlarına ayrım yapılmaksızın ödenmesini talep ettik.

Hazırlık ödeneği sistemi, eğitim sisteminin tüm eksiklerine rağmen yoğun emek harcayan ancak ödenek almayan eğitim çalışanlarına mağduriyet yaşatmakta, harcadıkları emeğin göz ardı edilmesine neden olmaktadır. Bu da hem çalışma ortamlarında huzursuzluk yaratmakta hem de eğitim ve öğretim hizmetlerinde yetersizliklere yol açmaktadır. Hazırlık ödeneğinin yardımcı hizmetler personelinden memuruna, akademisyeninden idari personeline kadar eğitim ve öğretim alanında çalışan herkese ödenmesi sağlanmalıdır. Unvan sınıflamasına giderek emek ve fırsat eşitliğini ortadan kaldıran bu uygulama, ayrımcılıktan başka bir şey değildir.

Eğitim-İş olarak, ödenek miktarının, yetersizliği göz önünde bulundurularak artırılması ve bugüne kadar salt öğretmenlere sağlanan bu ödeneğin tüm eğitim emekçilerine ödenmesini kapsayacak şekilde düzenlenmesi konusunda Bakanlığı, sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyoruz."