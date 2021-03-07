Eğitim İş "Kamu Çalışanı Kadınların Sorunlarının Tespiti" araştırmasının sonuçlarını paylaştı Açıklaması - Son Dakika

Eğitim İş'in kadınların sosyal, mesleki ve ekonomik, durumlarına yönelik yaptığı araştırmaya göre, kadınların yüzde 93,1'i toplumda çalışan kadına yeterli önem verilmediğini düşünüyor.

Eğitim İş'in açıklamasına göre, 61 ilde 1881 kamu çalışanı kadınla görüşülerek "Kamu Çalışanı Kadınların Sorunlarının Tespiti" adlı araştırma yapıldı.

Kadınların toplumsal yaşamda, iş ve aile yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları ortaya koyan araştırmada ortaya çıkan sonuçlar şöyle:

"Araştırmaya katılan kadınlardan ebeveyn olanların yüzde 36,7'si çocuklarına yeterince zaman ayıramadığından şikayetçi. Araştırmaya dahil olan kadınlardan yüzde 50,1'i çalışma hayatlarının evdeki sorumluluklarını olumsuz etkilediğini düşünüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 44,8'i aile sorumluluğunu kadınların üstlenmesinin, kadınların iş gücüne katılımı için engel olarak görüyor. Kadınların yüzde 90,1'i geleceğinden kaygılı olduğunu belirtiyor. Kadınların yüzde 93,1'i, toplumda çalışan kadına yeterli önem verilmediğini düşünüyor. Çalışan kadınların karşılaştığı en önemli sorun nedir? sorusuna, kadınların yüzde 54,8'i aile sorumluluğunun ağır olması, yüzde 24,6'sı iş yerlerinde psikolojik, cinsel taciz ve mobbinge maruz kalınması, yüzde 15,5'i cinsiyet ayrımcılığı yapılması yanıtlarını veriyor. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 38,3'ü kadınların çalışma yaşamında daha fazla yasal düzenlemeler yapılmasını, yüzde 22,9'u ise doğum yapan çalışan kadınlara yönelik desteklemelerin arttırılmasını istiyor."

Kadınların yüzde 71,9'u İstanbul Sözleşmesi'ne inanıyor

Araştırma sonucuna göre, kadınların yüzde 71,9'u İstanbul Sözleşmesi'nin kadınların sorunlarına çözüm getireceğine inanıyor. Kadınların yüzde 83,2'si, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde kadın çalışanların, erkek çalışanlara göre daha çok sıkıntıyla karşılaştığını düşünüyor.

Araştırmaya katılan kadınların çoğu, günümüzde kadınların eğitimine gereken önemin verilmediğini belirtirken, daha iyi bir eğitim almaları durumunda şartları daha iyi olan bir işte çalışabileceklerini düşünüyor.

Katılımcılar, kadın ve erkeğin aynı eğitim aldığı bir meslekte erkeklerin daha fazla tercih edildiğini düşünürken kadınların işe alınırken yükselme imkanlarının düşük olduğuna inanıyor.