Eğitim-İş Kırşehir Şubesinden "Zümrüt Apartmanı" tepkisi

Abdullah Şevki'nin Kurgu Kültür Merkezi Yayınları'ndan çıkan 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabındaki pedofili ifadeler içeren kelimelere Eğitim-İş Kırşehir Şubesi düzenlediği basın toplantısı ile tepki gösterdi.

Abdullah Şevki'nin Kurgu Kültür Merkezi Yayınları'ndan çıkan 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabındaki pedofili ifadeler içeren kelimelere Eğitim-İş Kırşehir Şubesi düzenlediği basın toplantısı ile tepki gösterdi.



Sendika binasında açıklamada bulunan Eğitim-İş Hukuk Sekreteri Öner Bayık, "Çocuk istismarı ve işlenen cinayetler yüreklerimizi derinden yaralamakta" dedi. Abdullah Şevki'nin kaleme aldığı satırların kitabının toplatılması gerektiğini ifade eden Bayık, açıklamasında;



"Abdullah Şevkinin kaleme aldığı "Zümrüt Apartmanı" adlı roman eğitimciler olarak bizleri derinden yaraladı. Felsefe ve İktisat dallarında yüksek lisansına devam ettiğini yazar kendi biyografisinde tanımlamıştır. İngilizce ve Fransızca çeviri yapmaktadır. Çocuk istismarı ve çocuklara yönelik cinsel saldırı suçları 'Bir kereden Bir şey Olmaz' diyenlerin aksine suç yaygın ve sistematik olarak işlenmeye devam etmektedir. Bizler bu suçu işleyenlerin cesareti nereden ve nasıl aldıklarının farkındayız. Artan Çocuk istismarı ve tacizlerinin baş sorumlusu sapıkça anlatımının ruh halidir. Yazarın hayatı ve ruh hali incelenerek cezai işlem yapılmalıdır. Cinsel istismarların bir sorunudur. Devlet her türlü istismardan koruyarak çocukların sağlıklı gelişimini temin etmekle sorumludur." ifadelerini kullandı.



Sosyal medya kullanıcıları tarafından da kitabın derhal toplatılması ve satışının durdurulması gerektiğini yönünde paylaşımlar yapılıyor. - KIRŞEHİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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