Eğitim-İş: Mesleki Yeterliliğimizi Ölçmeye Kalkan Bir Bakanlıktan, En Azından Bir İnternet Sitesini Becerebilecek Yeterliliği Bekliyoruz - Son Dakika
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Eğitim-İş: Mesleki Yeterliliğimizi Ölçmeye Kalkan Bir Bakanlıktan, En Azından Bir İnternet Sitesini Becerebilecek Yeterliliği Bekliyoruz

19.07.2022 15:14
Eğitim-İş: Mesleki Yeterliliğimizi Ölçmeye Kalkan Bir Bakanlıktan, En Azından Bir İnternet Sitesini Becerebilecek Yeterliliği Bekliyoruz

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (EĞİTİM-İŞ) Genel Başkanı Kadem Özbay, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile getirilen uzman ve başöğretmenlik öğretmenlik eğitimi için hazırlanan Öğretmen Bilişim Ağı’na (ÖBA) tepki gösterdi. İnternet sorununa ve sistemde aksaklıklar yaşandığına dikkat çeken Özbay, “‘Her öğretmen uzmandır’ uyarımızı duymazdan gelen ve mesleki yeterliliğimizi ölçmeye kalkan bir Bakanlıktan, en azından bir internet sitesini becerebilecek ‘yeterliliği’ bekliyoruz” dedi.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (EĞİTİM-İŞ) Genel Başkanı Kadem Özbay, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile getirilen uzman ve başöğretmenlik öğretmenlik eğitimi için hazırlanan Öğretmen Bilişim Ağı'na (ÖBA) tepki gösterdi. İnternet sorununa ve sistemde aksaklıklar yaşandığına dikkat çeken Özbay, "'Her öğretmen uzmandır' uyarımızı duymazdan gelen ve mesleki yeterliliğimizi ölçmeye kalkan bir Bakanlıktan, en azından bir internet sitesini becerebilecek 'yeterliliği' bekliyoruz" dedi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile getirilen düzenleme ile öğretmen kariyer basamakları kapsamında uzman ve başöğretmenlik eğitim programı dün başladı. Buna göre, dün başlayan uzman öğretmenlik programı, 5 Eylül gece yarısı sona erecek. Başöğretmenlik eğitim programı ise 18 Temmuz'da başlayıp, 19 Eylül saat 23.59'da sona erecek. www.oba.gov.tr adresi üzerinden verilecek eğitimin tamamlanmış sayılması için öğretmenlerin, videoların yüzde 100'ünü izlemesi gerekiyor.

EĞİTİM-İŞ Genel Başkanı Kadem Özbay, bu konuyla ilgili olarak bugün yazılı açıklama yaptı ve ÖBA'daki eksikliklere dikkat çekti. Özbay'ın açıklaması şöyle:

ÖBA, SKANDALLARIYLA DAHA ŞİMDİDEN EBA'YI ARATMAMAKTA: Yıllardır tek bir sınavı bile sorunsuz/hatasız yapamayan, uzaktan eğitim sürecinde EBA denilen garabet ile eğitimi hem öğrenciye hem eğitimciye eziyete çeviren MEB, uzman öğretmenlik eğitiminde de aynı istikrarı sürdürmeye kararlı olduğunu göstermiştir. Eğitim emekçisine sormadan, tepeden inme biçimde getirilen Öğretmenlik Meslek Kanunu doğrultusunda hazırlanan eğitim programlarına ulaşılabilmesi için hazırlanan Öğretmen Bilişim Ağı skandallarıyla daha şimdiden EBA'yı aratmamaktadır.

ÖBA'ya ilişkin skandal bilançosu daha şimdiden şöyledir:

MEB ZATEN YOKSULLUĞA MAHKUM ETTİĞİ ÖĞRETMENLERE TEKNOLOJİK DESTEK DE SUNMAMIŞTIR: Her şeyin akıllı cep telefonlarıyla yapıldığı bu çağda, ÖBA'ya telefondan bağlanmak yüzlerce öğretmen için neredeyse hiç mümkün değildir. Bu eğitim programından faydalanmak için bir tablet ya da bilgisayar şart olmasına karşın, MEB zaten yoksulluğa mahkum ettiği öğretmenlere teknolojik destek de sunmamıştır.

İNTERNET KULLANIMI DA ÖĞRETMENİN SIRTINA YÜKLENMİŞTİR: İnternet kullanımı da öğretmenin sırtına yüklenmiştir. Bir videonun ortalama 400 MB internet kullanılarak izlendiği, programda izlenmesi şart olan 180 video bulunduğu ve bunların toplamda 72 GB internetle ancak izlenebileceği düşünülürse, öğretmenin olmayan bütçesinden bir de internete pay ayırması beklendiği anlaşılacaktır. Üstelik eğitim programının böyle bir internet ihtiyacı olduğu ve bu konuda öğretmenlerin kendi başlarına bırakılacağı önceden belirtilmediği için özellikle tatilde memleketine giden eğitimciler büyük sorun yaşamaktadır.

KULLANICILAR SİTEDE DONMA VE ÇÖKME SORUNLARINI SIKÇA YAŞAMAKTA: MEB, Türkiye'de bu programlardan faydalanacak öğretmen sayısını net olarak bildiği halde programın serverlarını yeteri kadar güçlü yapmadığı için kullanıcılar sitede donma ve çökme sorunlarını sıkça yaşamakta ve her defasında izlemesi zorunlu olan videoları baştan izlemek durumunda kalmaktadır.

İNTERNET PAHALI, ÖĞRETMENLERİN ZAMANINI ÇALMAK İSE UCUZ: Bazı öğretmenler, bir videoyu defalarca izledikleri halde sistemin izlenmiş kabul etmeyip yeni derse geçmediği şikayetinde bulunmuştur. Yani internet pahalı, öğretmenlerin zamanını çalmak ise ucuzdur.

VİDEOLAR ÖZENSİZ VE ÇOĞU ZAMAN YARARSIZDIR: AKP'nin keyfi olarak belirlediği kariyer basamaklarını tırmanmak için tamamını izlemenin şart koşulduğu bu videolar özensiz ve çoğu zaman yararsızdır. Akıcı olmayan, donuk bir anlatımla sürüp giden ve çoğu zaman halihazırda öğretmenlerin üniversite yıllarında gördüğü derslerden ibaret olan bu videolar, uzman öğretmenlik sınavı için hazırlanan 461 sayfalık yazılı dokümanlarla da çelişmektedir.

"ÖĞRETMENLERE DERHAL TABLET/PC VE İNTERNET TEDARİĞİ YAPILMALI"

Yukarıdaki nedenlerden dolayı ÖBA, daha şimdiden eğitim emekçileri için eziyete ve maddi bir yüke dönüşmüştür. Yapılması gerekenler bellidir:

-  Daha 1.5 ay sürmesi beklenen bu eğitim için öğretmenlere derhal tablet/pc ve internet tedariği yapılmalı, onlara zorunlu kılınan bu programlar bir de onların zaten ekside olan bütçelerine bindirilmemelidir.

Elinde her türlü bilgi, veri ve ödenek olduğu halde ÖBA'yı da eline yüzüne bulaştıran MEB, pişkinliği bir tarafa bırakıp önce özeleştiri vermeli, sonra sitenin teknik sorunlarını çözmelidir.

Sitedeki teknik sorunlar ve imkansızlıklar nedeniyle, yani kendileriyle ilgili olmayan nedenlerden ötürü programda geri kalanlar için telafi adımları atılmalı; bu beceriksizliğin de faturası eğitim emekçisine kesilmemelidir.

"EN AZINDAN BİR İNTERNET SİTESİNİ BECEREBİLECEK 'YETERLİLİĞİ' BEKLİYORUZ"

Eğitim-İş olarak, konunun takipçisi olduğumuzun ve yaşanacak her skandalda kamuoyunu bilgilendirme görevimizi yerine getireceğimizin altını çiziyoruz. Öğretmenlik Meslek Kanunu ilk gündeme geldiği andan itibaren, 'her öğretmen uzmandır' uyarımızı duymazdan gelen ve mesleki yeterliliğimizi ölçmeye kalkan bir Bakanlıktan, en azından bir internet sitesini becerebilecek 'yeterliliği' bekliyoruz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eğitim-İş: Mesleki Yeterliliğimizi Ölçmeye Kalkan Bir Bakanlıktan, En Azından Bir İnternet Sitesini Becerebilecek Yeterliliği Bekliyoruz - Son Dakika

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