Eğitim-İş, "Öğretmene Saygı" Eylemlerine Başlayacağını Açıkladı

Eğitim-İş, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun geri çekilmesi için 31 Ağustos'tan itibaren yurdun dört bir yanında "Öğretmene Saygı" eylemleri yapacaklarını duyurdu. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun öğretmenlerin sorunlarına çare sumaktan uzak olduğunu belirterek, "Öğretmene saygı, öğretmenliğe itibar istiyoruz ve alacağız. Sadece eğitim emekçisinin haklarını tahrip etmekle kalmayıp, okullardaki çalışma barışını bozarak tüm eğitim sistemine kabus gibi çökecek olan bu kanuna karşı yükselen haklı itirazımızın daha çok insana ulaşacağını umuyoruz" dedi.

Eğitim-İş, bugün yaptığı yazılı açıklama ile Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun geri çekilmesi için bu ayından sonundan itibaren yurdun dört bir yanında "Öğretmene saygı" başlığı adı altında eylem yapacaklarını bildirdi. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"SÖZLEŞMELİ, ÜCRETLİ, KADROLU DİYE AYRIŞTIRILARAK SÖMÜRÜLEN ÖĞRETMENLER, UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN GİBİ YENİ SIFATLARLA AYRIŞTIRILMAK İSTENMEKTEDİR"

"Öğretmene sorulmaya bile lütfedilmeden, Saray'ın talimatıyla çıkarılan Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerin çığ gibi büyüyen sorunlarına çare sunmak bir yana dursun, yeni yükler ve hak gasplarını beraberinde getirmektedir. Bir teneffüs aralığında hazırlanabilecek kadar basit, 12 maddeden ibaret bu kanun ile zaten uzman olan öğretmenlerin uzmanlıkları hiçe sayılmakta, öğretmenlerin mesleklerini icra etmekten doğan mesleki ve özlük hakları yeni şart ve kriterlere bağlanmakta, bu ülkenin tek başöğretmeninin Mustafa Kemal Atatürk olduğu gerçeği görmezden gelinmekte; sözleşmeli, ücretli, kadrolu diye ayrıştırılarak sömürülen öğretmenler, uzman ve başöğretmen gibi yeni sıfatlarla ayrıştırılmak istenmektedir.

"EĞİTİM-İŞ OLARAK, AĞUSTOS AYININ SONU İTİBARİYLE KANUNUN GERİ ÇEKİLMESİ İÇİN YOĞUN BİR EYLEMLİLİK SÜRECİNE GİRİYORUZ"

Söz konusu meslek kanununa Meclis'in gündemine geldiği günden bu yana en gür itirazın sözcüsü olan Eğitim-İş olarak, ağustos ayının sonu itibariyle kanunun geri çekilmesi için yoğun bir eylemlilik sürecine giriyoruz. Öğretmene saygı, öğretmenliğe itibar istiyoruz ve alacağız. Sadece eğitim emekçisinin haklarını tahrip etmekle kalmayıp, okullardaki çalışma barışını bozarak tüm eğitim sistemine kabus gibi çökecek olan bu kanuna karşı yükselen haklı itirazımızın daha çok insana ulaşacağını umuyoruz."

Eğitim-İş, 31 Ağustos'ta şube ve temsilciliklerine "Öğretmene Saygı" pankartı asacak ve tüm illerde kitlesel basın açıklaması yapacak; 1 Eylül'de Burdur, 2 Eylül'de İzmir, 3 Eylül'de İstanbul, 5 Eylül'de Samsun ve 7 Eylül'de Diyarbakır'da eylem düzenleyecek, 9 Eylül'de Anıtkabir'i ziyaret edecek, 5-9 Eylül arasında "Mesleğimiz Onurumuzdur" kokart eylemi ve 12-16 Eylül arasında da "Her Öğretmen Uzmandır" kokart eylemi yapacak.