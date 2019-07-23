Son Dakika Haberleri: Eğitim-İş Sendikası, Petlas işçilerine destek verdi
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Eğitim-İş Sendikası, Petlas işçilerine destek verdi

3 dakika önce

İş Kırşehir Şubesi, Petlas A.Ş.,'de işten çıkarıldığı ileri sürülen 47 işçinin işlerine dönmesi için başlattığı imza kampanyasına destek açıklaması yaptı.

Eğitim-İş Sendikası, Petlas işçilerine destek verdi, System.String[]
İş Kırşehir Şubesi, Petlas A.Ş.,'de işten çıkarıldığı ileri sürülen 47 işçinin işlerine dönmesi için başlattığı imza kampanyasına destek açıklaması yaptı.

Eğitim-İş Kırşehir Şubesi üyeleri imza kampanyasının yürütüldüğü Anıt Meydana gelerek pankart açıp işçilerin yanında olduklarını belirtti.

Sendika Sözcüsü ve Hukuk Sekreteri Öner Bayık, işlerinde katılımıyla yaptığı açıklamada, "İşçilerin yalnız olmadığını haykırmak için Eğitim ve Bilim İş görenleri sendikası olarak alanda ki yerimizi aldık."dedi.

Taşeron şirkette çalışan emekçilerin örgütlenme taleplerine olumsuz bir tutum takınıldığını ileri süren Bayık açıklamasında;

"Nakliyat İş Sendikasının kazanmış olduğu işçiyi temsil hakkının yok edilmesi adına taşeron firma üzerinden iş akdi yenilenmesi gayretlerine girişilmiştir. Sermaye ve patron bu tip direnişlerden ders çıkarmazsa sıra bir gün kendilerine gelecektir. Siyasi Parti temsilcilerinin çözüm noktasında tavır sergilemesini milletvekillerinin ise konuyu meclise taşımaları gerektiğine inanıyoruz."denildi.

Yapılan açıklama sonrası sendika üyeleri olaysız şekilde dağıldı. - KIRŞEHİR
Kırşehir, Sendika, Petlas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:18 Kaynak: İHA
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