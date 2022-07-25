Eğitim-İş'ten Lgs Raporuna Göre, 1 Milyon 31 Öğrenciden 188 Bini Liselere Yerleştirildi

Eğitim İşverenleri Sendikası (Eğitim-İş), LGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin rapor hazırladı. Raporda matematik sorularının öğrencilere zor geldiği, eğitimli anne babaların çocuklarının sınav sonuçlarının yüksek olduğu belirtilirken 1 milyon 31 öğrenciden 188 bininin okullara yerleştirildiği ifade edildi. Eğitim-İş genel Başkanı Kadem Özbay ise "2022 LGS'de sekizinci sınıftan mezun olan 204 bin 509 öğrenci sınava girmemiştir. Tercih yapan öğrencilerin sayısındaki düşüş de bunun sağlaması olmuştur" dedi.

LGS yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Eğitim-İş sınav sonuçlarına yönelik bir rapor hazırladı. Sınava 1 milyon 236 bin 308 öğrencinin başvurduğu 1 milyon 031 bin 799 öğrencinin ise sınava girdiğini belirtilerek 188 bin 875 öğrencinin okullara yerleştirildiği açıklandı.

Raporda; sınava giren öğrencilerin yüzde 18'inin yerleştirildiği, öğrencilerin yüzde 81'den fazlasının ise imam hatip, mesleki okul liselerine kaydedildiği belirtildi. Raporda, "Yeterli maddi olanakları olmayan öğrenciler ya imam hatip ya da mesleki eğitime yönlendirilirken, maddi olanakları yeterli olan ailelerin çocukları özel okulları tercih etmektedir" denildi.

Rapora göre; öğrencilerin en başarısız oldukları dersin matematik olduğu görülürken, Türkçe, yabancı dil ve fen bilimleri derslerinde de öğrencilerin doğru cevap ortalamalarının soru sayısının yarısı dahi ulaşamadığı değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, matematik testinin öğrencilere zor geldiği, din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının kolay, diğer derslerin ise ortalama güçlükte olduğu belirtildi.

EĞİTİMLİ ANNE VE BABALARIN ÇOCUKLARININ ORTALAMASI

Sendikanın raporunda özel okullarda okuyan öğrencilerin devlet okullarında okuyan öğrencilere göre dil başarısının daha yüksek olduğu vurgulandı. Anne ve baba eğitim düzeyine göre LGS puan dağılımında; eğitimli anne ve babaların çocuklarının ortalama LGS başarılarının daha az eğitim almış anne babaların ortalama başarılarından daha yüksek olduğu ifade edildi.

KADEM ÖZBAY: "LGS SONUÇLARININ ADALETİNE GÜVEN KALMADI"

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, yaptığı yazılı açıklamada LGS sonuçlarının öğrencilerin sınava ve adaletine güveni kalmadığının işareti olduğunu söyledi.

Özbay, "2022 LGS'de sekizinci sınıftan mezun olan 204 bin 509 öğrenci sınava girmemiştir. Tercih yapan öğrencilerin sayısındaki düşüş de bunun sağlaması olmuştur. Tercih dönemi sonunda, merkezi sınava katılan 396.595 öğrenci tercih yapmış ve 188.875 (yüzde 18.31) öğrenci tercihleri doğrultusunda sınavlı okullara yerleştirilmiştir. 2020 yılında 571.704 (yüzde 38,84) öğrencinin yerleştirme için tercih yaptığı dikkate alındığında bu oranın 2022 yılında düştüğü görülmüştür" dedi.

"İMAM HATİP MEZUNLARI BİLE İMAM HATİP LİSELERİNİ TERCİH ETMEDİ"

Özbay, imam hatip ortaokullarından mezun olan öğrencilerin bile İmam Hatip Liseleri'ni tercih etmediğimi belirterek, "Resmi ortaokul mezunları Anadolu Lisesi ve Fen Lisesine yerleşen öğrencilerin yaklaşık yüzde 70'ini, Sosyal Bilimler Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yerleşen öğrencilerin ise yaklaşık yüzde 80'ini oluşturmaktadır. Anadolu İmam Hatip Lisesine yerleşen öğrencilerin yüzde 42,18'i resmi ortaokul mezunu, yüzde 52,59'u ise imam hatip ortaokulu mezunudur. Yani imam hatip ortaokulundan mezun olan çocukların yüzde 47,5'i bir imam hatip lisesinde eğitime devam etmek istememiştir" dedi.

"İLK 3 TERCİH FEN LİSELERİ OLDU"

Özbay, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Doluluk oranları sınavla öğrenci alan lise türlerine göre incelendiğinde, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Anadolu Lisesi kontenjanlarının tamamen dolduğu görülmektedir. Anadolu İmam Hatip Liselerinde doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 98,27 düşüş göstermiş yüzde 97,18 olmuş, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin doluluk oranı 2021 yılına yüzde 76,90'a göre önemli ölçüde yükselmiş, yüzde 94,91 olarak hesaplanmıştır. Bu artışı devlet eliyle çocuk işçiliğinin yasal hale getirilmesi olan MESEM'lerin yaygınlaştırılmasına bağlayabiliriz.

"ONCA TEŞVİĞE RAĞMEN İMAM HATİP OKULLARI, ÖĞRENCİLERİN KAÇTIĞI KURUMLAR HALİNE GELMİŞTİR"

LGS rakamları göstermiştir ki; eğitim sistemimiz çocuklarımızı geleceğe hazırlamaktan, onların düşlerine ayak uydurmaktan uzaktır. Yeterli maddi olanakları olmayan öğrenciler ya imam hatip ya da mesleki eğitime yönlendirilirken, maddi olanakları yeterli olan ailelerin çocukları özel okulları tercih etmektedir. Onca teşviğe, dayatmaya, devlet bütçelerinden aslan payıyla beslemeye rağmen iktidarın kendi tabanını hoş etmek için açtığı imam hatip okulları, öğrencilerin de velilerin de kaçtığı kurumlar haline gelmiştir. Birçok alanda geçen seneki rakamlara yakın sonuçlar veren 2022 LGS, bozuk sistemde bir yıl boyunca gözle görülür bir iyileşme yapılmadığını da ortaya koymuştur."