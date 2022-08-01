Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay: "Ne Bu Ülke Ne Bu Ülkenin Güzel Evlatları Sahipsizdir"

Eğitim İşverenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay, Ankara Melike Hatun Camii İmamı Hatibi Halil Konakçı'nın kadınların giyimi ve çalışmaları ile ilgili tepki çeken sözlerine destek veren Erzincan Tercan'da İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Emrah Dağ'ı eleştirdi. Özbay, "Eğitim-İş olarak, bu hadsiz tavrı takınan okul müdürü Emrah Dağ ile ilgili derhal soruşturma başlatılması gerektiğinin altını çiziyoruz. Yeni bir cezasızlık örneğini asla ve asla kabul etmeyeceğimizi ilan ediyoruz! Ne bu ülke ne bu ülkenin güzel evlatları sahipsizdir" dedi.

Ankara Melike Hatun Camii İmamı Hatibi Halil Konakçı, basın ve sosyal medyada yayılan bir videoda kadınları hedef alarak, "Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. ya hiç mi kıskanmıyorsun lan" açıklamasını yaptı. Emrah Dağ da sosyal medya hesabından Konakçı'ya destek verdi.

Eğitim-İş Sendikası Genel Başkan Kadem Özbay bugün konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Özbay'ın açıklaması şöyle:

"GÜN GEÇMİYOR Kİ AKP'NİN TEPEDEN İNME ŞEKİLDE SEÇTİĞİ YÖNETİCİLER SKANDALA İMZA ATMASIN"

"Gün geçmiyor ki AKP'nin eğitime tepeden inme şekilde seçtiği yöneticiler, toplumun ağzını açık bırakacak bir skandala imza atmasın. Bunun son örneklerinden biri de Cumhuriyet'i ve laikliği açıkça hedef alan, kadın-erkek eşitliğine karşı provokatif ifadeler kullanan cami imamına destek veren Erzincan Tercan Şehit Piyade Er Resul Bayraci İmam Hatip Ortaokulu müdürü Emrah Dağ olmuştur. Bilindiği üzere hilafet çağrısını sık sık yineleyen Ankara Melike Hatun Camii İmamı Hatibi Halil Konakçı, basın ve sosyal medyada yayılan bir videoda kadınları hedef alarak, 'Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. ya hiç mi kıskanmıyorsun lan?' ifadelerini kullanmıştı.

"ÇOCUKLARIMIZI KİMLERE HANGİ KRİTERLERLE EMANET EDİLDİĞİNİN HESABININ SORULMASINA VESİLE OLMALI"

Bu skandal video sansasyon yaratmış, Konakçı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana, kanunlara uymamaya teşvik ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını işlediği gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu. Tepkiler çığ gibi büyürken, Konakçı'nın sözlerinden değil, gelen tepkilerden rahatsız olan Emrah Dağ, sosyal medya hesabından Konakçı'ya şu skandal sözlerle destek verdi: 'Kim ne derse desin kardeşim, sokaklar et pazarıdır, iğrençtir, lanettir! Benim de özgürlüğüm var. Bu pislikleri görmek zorunda değilim. Bunun adı medeniyet değil, özgürlük değil. Modern olmak, aydın olmak, çağdaş olmak değil! Benim de yetiştiğim bir gelenek ve inanç sistemim var! Bunlara bakıp köreltmek hele de zavallı yeni nesli bunlarla normalleştirmek zorunda değilim. Teşhirci sapık kadınlara, iğrençsiniz diyorum.'

Dağ'ın sözleri, onun kötü bir eğitimci değil aynı zamanda öğrencileri için tehlike arz eden kötü bir insan olduğunu ortaya koymuştur. Bir okul müdürünün ortaya koyduğu bu rezalet, onu bu makama getirenleri de bağlamalıdır. Okul müdürlerini, yandaşlık kriteriyle, neredeyse sadece bıyık tipine bakarak yaptığı tepeden inmeci atamalarla belirleyenler, bu skandalın ortağıdır. 'Çocuklarımız, gençlerimiz kimlere emanet' diye isyan ettiren bu olay, çocuklarımızın kimlere hangi kriterlerle emanet edildiğinin hesabının sorulması için vesile olmalıdır.

"EMRAH DAĞ İLE İLGİLİ DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILMALI"

Neredeyse eleştiri içeren en ufak bir tweet hakkında bile yasal işlem yapılan ülkemizde, her fırsatta ezberden 'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır' lafını kullananlar, bu geveze şeytanlara dikkatle bakmalıdır. Bu sapkın zihniyete sahip insanlara görünmez bir kalkan sağlamak yerine, devletin her kademesine liyakat ve toplumsal vicdan ile barışık isimler getirilerse, sorunun çözümüne büyük katkı sağlanacaktır. Eğitim-İş olarak, bu hadsiz tavrı takınan okul müdürü Emrah Dağ ile ilgili derhal soruşturma başlatılması gerektiğinin altını çiziyoruz. Yeni bir cezasızlık örneğini asla ve asla kabul etmeyeceğimizi ilan ediyoruz! Ne bu ülke ne bu ülkenin güzel evlatları sahipsizdir! Eğitim-İş vardır!"