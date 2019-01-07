Eğitim Kampı Sürüyor

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Haziran ayına kadar devam edecek olan Karacaali Eğitim ve Motivasyon Kampı'nın bu haftaki konukları Osmangazi İMKB Kız Meslek Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri oldu. Eğitimin ilk gününde Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Akif Hayta, temel gençlik dönemi soruları ve cevapları, kaygı ve depresyon, kimlik sorunları, kültür ve değer sorunları, okuma, yazma ve düşünme, etkili kitap okuma ve değerlendirebilme, okuduğunu yorumlama ve yazabilme üzerine gençleri bilgilendirdi. Eğitimin ikinci gününde de uzman eğitimci Leyla Asan, problem çözme teknikleri, sınav kaygısı, motivasyon, zaman yönetimi ve etkili ders çalışma teknikleri üzerine eğitim verdi.

Her dönemde 75 öğrenci ve toplamda 1200 gence ulaşacak eğitimlere katılan gençler kamptaki boş vakitlerini de okçuluk, dart, masa tenisi, satranç, mangala, badminton, plaj voleybolu ve plaj futbolu gibi etkinliklerde değerlendirdi.