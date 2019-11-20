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Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nden çocuk etkinliği

6 saat önce

Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Dünya Çocuk Hakları günü nedeniyle 67 Burda AVM'de çocuk etkinliği düzenlendi.

Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nden çocuk etkinliği, System.String[]

Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Dünya Çocuk Hakları günü nedeniyle 67 Burda AVM'de çocuk etkinliği düzenlendi.


Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü nedeniyle 67 Burda AVM'de çocuk etkinliği düzenlendi. Giriş katında düzenlenen etkinlikte Dernek tarafından çocuklara yüz boyama, balon etkinliği düzenleyerek Çocuk bildirgesi dağıttılar. Gün boyunca süren etkinliğe çocuklar büyük ilgi gösterirken gönüllerince eğlendi. - ZONGULDAK

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Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:30 Kaynak: İHA
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