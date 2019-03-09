Son Dakika Haberleri: Eğitim Kursları Programının Protokolü İmzalandı

Eğitim Kursları Programının Protokolü İmzalandı

2 dakika önce

Bilecik'teki çiftçilere yönelik eğitim kursuları programının protokolü imzalandı.

Eğitim Kursları Programının Protokolü İmzalandı, System.String[]
Bilecik'teki çiftçilere yönelik eğitim kursuları programının protokolü imzalandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bağlı Kurşunlu köyünde gerçekleşen imza törenine Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan, il ve ilçe ziraat odası başkanları katıldı.

İmza töreni öncesi konuşma yapan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Bakanlığımız,Milli Eğitim Bakanlı (MEB), İŞKUR ve ziraat odaları ile imzalanan protokol kapsamında ilimiz ve ilçelerimizde 2019 yılı için eğitim planlamaları yapılmaktadır. Planlanan bu eğitimler ile çiftçilerin bilgi ve tecrübelerini artırmak, yetiştiricilikte meydana gelen teknolojik gelişmelerden haberdar olmalarını, ayrıca daha kaliteli ve birim alandan daha fazla verim almalarını sağlamak amaçlanmaktadır. İmzalanan bu protokollerin ve yapılacak eğitimlerin ilimiz, ilçelerimiz ve ülke tarımına katkı sağlamasını diler, hepinize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Bilecik İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan ise yaptığı konuşmada, protokolün teknik yönlerinden söz etti. Tozan, "Bu proje Bilecik ili genelinde çok geniş kapsamlı bir proje olup tüm ziraat odalarımızın katılımı ile gerçekleşmektedir" dedi.

Konuşmaların ardından protokolün imzalanması ile tören son buldu. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:39 Kaynak: İHA

Yaşam
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