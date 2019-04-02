Eğitim Kurumları Büyükşehir İle Güzelleşiyor
1 saat önce
Büyükşehir Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı olumsuz hava koşullarına rağmen okulların taleplerini geri çevirmeyerek çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın eğitime ve eğitim kurumlarına gösterdiği hassasiyetle hizmet üreten Büyükşehir ekipleri, eğitim kurumlarının daha iyi fiziki koşullara sahip olmasına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Büyükşehir ekipleri, Kisecik İlkokulu'nda bitkilendirme, Cemil Şükrü Çolakoğlu İlkokulu'ndatoprak dolgu ve bitkilendirme, 23 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndetoprak belleme ve gül dikimi ve Zülüflühan Hikmet Çankaya İlkokulu'nda çimlendirme çalışması gerçekleştirdi.
Orhanlı ve Kisecik ilkokullarında bulunan Atatürk büstlerinde de düzenleme çalışması gerçekleştiren ekipler, okul yönetim ve öğrencilerin taleplerine cevap vermeye devam edeceklerini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:22 Kaynak: Bültenler
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