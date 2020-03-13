Eğitim kurumları korona virüse karşı dezenfeksiyon işlemlerini aksatmıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eğitim kurumları korona virüse karşı dezenfeksiyon işlemlerini aksatmıyor - Son Dakika

Eğitim kurumları korona virüse karşı dezenfeksiyon işlemlerini aksatmıyor

6 saat önce

Yakın Doğu Üniversitesi, dünya genelinde korona virüs tedbirleri çerçevesinde tüm öğrencilerin ve personelin korunmasını sağlamak için genişletilmiş dezenfeksiyon işlemlerine ara vermeden devam ediyor.

Eğitim kurumları korona virüse karşı dezenfeksiyon işlemlerini aksatmıyor, System.String[]

Yakın Doğu Üniversitesi, dünya genelinde korona virüs tedbirleri çerçevesinde tüm öğrencilerin ve personelin korunmasını sağlamak için genişletilmiş dezenfeksiyon işlemlerine ara vermeden devam ediyor.


Korona virüsün ülkemizde görülmesinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Okul Öncesi, Yakın Doğu İlkokulu, Yakın Doğu Koleji ve öğrencilerin yaşam alanlarında genişletilmiş dezenfeksiyon işlemleri yapıldı. Dezenfeksiyon işlemleri kapsamında; tüm derslikler, fakülteler, kütüphaneler, kantin-kafeteryalar, yemekhaneler, yurtlar, toplu taşıma araçları, laboratuvarlar, oyun parkları dezenfektanlarla dezenfekte edildi.


Hastalığın önlenmesinde kişisel tedbirler konusunda bilgilendirmeler yapılıyor


Üniversite kampüsü ve yaşam alanlarında başlatılan genişletilmiş dezenfeksiyon işlemlerinin yanı sıra öğrencilere, öğretim elemanları, idari personel, hastane personeliyle velilere bireysel temizlik konusunda farkındalıklarını artıracak bilgilendirmeler yapılıyor. Kamuoyunun da bilgilendirilmesi amacıyla korona virüsten korunma yollarını anlatan broşürler dağıtıldı, afişler asıldı, slaytlar hazırlandı. Korona virüs hakkında önemli bilgileri ve alınması gereken tedbirleri içeren bir video filmi de üniversitenin internet sayfası ile sosyal medya hesaplarından kamuoyu ile paylaşıldı.


Tüm Yakın Doğu personeli, öğrencileri ve velilere korona virüs tehlikesinden nasıl korunmaları gerektiği konusunda bilgilendirme toplantıları, seminerler ve konferanslar düzenlendi. Personele mail yolu ile bilgilendirme duyuruları yapıldı. Temizlik personellerine tüm birimlerin temizliği ile gerekli tedbirlerin alınması kapsamında gerekli bildirimler yapıldı. En önemli tedbir unsurlarından olan hijyeni sağlama doğrultusunda özellikle el yıkama ve maske kullanım koşulları ile yüzeylerin temizliği ile ilgili örneklendirilmiş bilgiler paylaşıldı. - İSTANBUL

Yakın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:34 Kaynak: İHA
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