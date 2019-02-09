Son Dakika Haberleri: Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirmede Yeni Düzenleme

Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirmede Yeni Düzenleme

41 dakika önce

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında olma, imam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde de İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olma şartları aranacak.

Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirmede Yeni Düzenleme, System.String[]
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında olma, imam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde de İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olma şartları aranacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

MEB'e bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelikte yapılan değişiklik kapsamında müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlarda yeni düzenlemelere gidildi.

Buna göre müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında olma, imam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde de İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olma şartları aranacak.

Yönetmeliğin ikinci fıkrasında belirtilen niteliklerde aday bulunmaması halinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:21 Kaynak: AA

Eğitim
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