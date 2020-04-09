Son Dakika › Güncel › Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları açıklandı - Son Dakika
Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları açıklandı
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2020-MEB-EKYS) sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2020-MEB-EKYS) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Mart 2020'de uygulanan 2020-MEB-EKYS'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:02 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüsü yenen Özge hemşire yaşadıklarını anlattı: Moralinizi yüksek tutun Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta yüzde 46 düştü Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı