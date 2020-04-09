Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları açıklandı - Son Dakika
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Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları açıklandı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2020-MEB-EKYS) sonuçları açıklandı.

Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları açıklandı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2020-MEB-EKYS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Mart 2020'de uygulanan 2020-MEB-EKYS'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

milli eğitim bakanlığı, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:02 Kaynak: AA

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