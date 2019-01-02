Son Dakika Haberleri: Eğitim Kurumunda Hırsızlık Kameraya Böyle Yansıdı

Eğitim Kurumunda Hırsızlık Kameraya Böyle Yansıdı

30 dakika önce

Eğitim kurumunda hırsızlık kameraya böyle yansıdıORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde özel bir eğitim kurumuna giren bir kadının hırsızlık yapması saniye saniye kameralara yansıdı.

Eğitim kurumunda hırsızlık kameraya böyle yansıdı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde özel bir eğitim kurumuna giren bir kadının hırsızlık yapması saniye saniye kameralara yansıdı.
Hırsızlık olayı Kaledere Mahallesi'nde bulunan özel bir eğitim kurumunda meydana geldi. Saat 13.30 sıralarında yaşanan hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Market alışverişi yaptıktan sonra çocuğunu eğitim kurumuna bırakmak için gelen Huriye Çifçi (58), geri döndüğünde malzemelerinin olmadığını gördü. Durumu eğitim kurumunda bulunan yetkililere haber veren kadın, güvenlik kameralarının incelenmesi sonrası alışverişte aldığı ürünlerinin çalındığını gördü. Rahat tavırları ile dakikalar içerisinde içeride bulunan malzemeleri alan hırsız olay sonrası ortadan kayboldu.
"Beddua ediyorum haram olsun"
Olayı şokuyla anlatan Huriye Çifçi, "Malzemelerimi çocuğumu bırakmak için eğitim merkezinin girişindeki kapının arkasında bıraktım. Poşetlerimin içerisinde 5 kg. tereyağı, sucuk ve marketten aldığım ürünler vardı. Geriye döndüğümde hiç birinin olmadığını gördüm. Yaklaşık 220 liralık alışverişten aldığımı çalmışlar. Televizyonlarda hırsızlık izlerdim ama başıma böylesi ilk defa geldi. Alanların hepsine de beddua ediyorum. Kesinlikle helal etmiyorum" dedi.
Olay sonrası polislere haber verilmesinin ardından yaklaşık 3 kişilik çete olduğu öğrenilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:50 Kaynak: İHA

Kaledere, Ordu, Ünye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hırsızlar, 3. Denemelerinde Duvarı Balyozla Kırıp 1 Milyon Liralık Altını Çaldı FETÖ'ye Kaynak Aktaran Aynes Gıda'nın Yönetimi TMSF'ye Devredildi

Deneme Sınavında Skandal Soru! Şişli ile Kadıköy'deki Çocukların Ezanı Duymadığı ve Ramazan'ı Hissetmedikleri İfade Edildi Son Dakika! Yedikule'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Kalan 2 Kişi Kurtarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 17:20:24. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eğitim Kurumunda Hırsızlık Kameraya Böyle Yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]