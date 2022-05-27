Eğitim Müşaviri Bozbaş: "Sudan'da çok fazla insanın Türkiye'de okuma isteği var"

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Gökhan Bozbaş, Sudan'da çok fazla kişinin Türkiye'de okuma isteği olduğunu belirterek, iki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliğinin güçlendirileceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca geçen ay doğu Afrika ülkesi Sudan'da Eğitim Müşaviri görevine getirilen Bozbaş, AA muhabirine, müşavirliğin görevleri ve hedeflerini anlattı.

Mısır, Suriye, Tunus, Ürdün, Almanya ve İngiltere'deki tecrübelerinin ardından Sudan'a vazifelendirildiğini belirten Bozbaş, bereketli topraklara sahip Sudan'daki piramitlerin Mısır'dakinden daha çok ve eski olduğu gibi bilgileri edinerek buraya geldiğini söyledi.

Bozbaş, kısa süre içerisinde Sudan'ın yöresel yemeklerini ve başkent Hartum'un farklı yerlerini gezme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığının dünya genelinde görevlendirdiği 50'ye yakın eğitim müşaviri ve ataşesi olduğu bilgisini paylaşan Bozbaş, şunları dile getirdi:

"Sudan'da yaşayan 5 binden fazla Türk vatandaşımız bulunmakta. Burada üniversite ve lisede okuyan Türk öğrenciler var. Öğrencilerimizin takibi, diplomalarının tasdik edilmesi gibi vatandaşlarımızın tamamının eğitim faaliyetleriyle Eğitim Müşaviri olarak ilgileneceğim. Sudan'da çok fazla insanın Türkiye'de okuma isteği var. Bu okuma isteklerinde daha doğru ve sağlıklı bilgiye yine bizim müşavirliğimizce ulaşacaklardır."

Bozbaş, iki ülke arasında eğitimle alakalı iş birliğinin takip edilmesi ve güçlendirilmesinin görevlerinden biri olduğunu vurguladı.

"Türkiye'deki üniversiteler, yabancı öğrencileri okullarında görmekten mutluluk duyuyor"

En önemli hedeflerinden birinin daha doğru bilgiyi daha fazla insana ulaştırmak olduğunu aktaran Bozbaş, "Türkiye'de okumak sadece burslu olmuyor. Türkiye'de gerçekten bütün devlet üniversiteleri özel olarak yabancı uluslararası öğrencileri kabul ediyor ve bu öğrencileri kendi okullarında görmekten mutluluk duyuyor. Sudanlılar, Türkiye'de uygun harçlarla okuyabiliyorlar. Bu anlamda Türkiye onlar için çok büyük bir fırsat. Lisans okumak için yapmaları gereken tek şey Yabancı Uyruklu Dil Sınavı'na (YÖS) girmek. Türkiye'deki üniversitelerin yüzde 90'ının en büyük şartı bu imtihandır." ifadelerini kullandı.

Bozbaş, Eğitim Müşavirliği olarak görevleri arasında burs verilmesi olmadığını belirterek, Türkiye'de eğitim konusunda daha fazla reklam yapacaklarını, doğru bilgileri vereceklerini ve Sudanlılara Türk eğitim sistemini anlatacaklarını söyledi.

Arapça öğrenmek isteyen Türklere yardım edilecek

Öte yandan Arapça öğrenmek, Afrika çalışmaları yapmak gibi sebeplerle Sudan'a gelmek isteyen Türk vatandaşlarına, müşavirlik olarak yardımcı olacaklarını söyleyen Bozbaş, şöyle devam etti:

"Öncelikle hedefimiz Sudan ve Türkiye arasında eğitim alanındaki var olan iş birliği anlaşmaları aktive etmek ve daha çalışır hale getirmek. Bununla beraber, Sudan ile Türkiye'deki üniversiteler arasında yapılacak iş birliklerini destekleyerek eğitim alanında daha fazla iş birliğinin ve faaliyetlerin yapılmasını teşvik etmek müşavirliğimizin bu dönem içerisinde yapacağı en önemli faaliyetlerden biri olacaktır."

İki toplumu birbirine yakınlaştıran: Türkçe öğrenenler ve Türk kültürünü bilenler

Eğitim Müşavirliğinin yurt dışındaki temel misyonlarından birinin, Türk dili ve kültürünün yaygınlaştırılması olduğuna dikkati çeken Bozbaş, Türkoloji bölümlerinin önemini vurgulayarak, Türkiye'nin buraya açılan kapısında Türkçe öğrenen ve Türk kültürünü bilen kişilerin iki toplumu birbirine yakınlaştıran unsurlardan biri olduğunun altını çizdi.

Bozbaş, "Halihazırda Sudan'daki Kur'an-ı Kerim ve İslami Bilimler Üniversitesinde Türkoloji bölümü var ve Milli Eğitim Bakanlığının göndermiş olduğu 3 hoca burada Türkçe eğitim vermekte. Bu hafta yaptığımız görüşmelerden sonra da Uluslararası Afrika Üniversitesinde de yine Diller Fakültesinde Türkçe dersleri başladı ve orada da 300'ü aşkın öğrenciye Türkçe dersi verilecek." diye konuştu.

Eğitimine Sudan'da başlayıp da Türkiye'de devam etmek isteyenlerle ilgili Bozbaş, "Türkiye'deki her üniversitenin kendine ait yönetmeliği ve tüzüğü vardır. Eğer kişi buradan aldığı transkript ve notları karşıdaki üniversiteye götürüp o üniversitenin yönetmeliğine ve tüzüğüne göre saydırabilirse eğitimine bıraktığı yerden devam edebilir." diye konuştu.

Sudan'da 2016'dan bu yana faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) 2 binden fazla kişiye Türkçe eğitimi verilmesinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim ve İslami Bilimler Üniversitesi'nde 300 civarında öğrenci Türkoloji bölümünde okuyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), Türkiye Bursları programı kapsamında en çok bursun verildiği Sudan'dan Türkiye'nin farklı üniversitelerinde kendi imkanlarıyla gidenler de dahil 1425 kişi lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde eğitimini sürdürüyor.

Öte yandan Sudan'ın farklı üniversitelerinde ise 30'dan fazla Türk öğrenci eğitim görüyor.