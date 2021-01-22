Eğitim neferleri, karlı yolları aşarak öğrencilerin canlı derslere katılmalarını sağlıyor - Son Dakika

Eğitim neferleri, karlı yolları aşarak öğrencilerin canlı derslere katılmalarını sağlıyor

22.01.2021 11:27
Eğitim neferleri, karlı yolları aşarak öğrencilerin canlı derslere katılmalarını sağlıyor, System.String[]

Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'te, Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, EBA mobil destek aracıyla karlı yolları aşarak gittikleri köylerde öğrencilere canlı derslere bağlanma imkanı sunuyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'te, Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, EBA mobil destek aracıyla karlı yolları aşarak gittikleri köylerde öğrencilere canlı derslere bağlanma imkanı sunuyor.

Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında başlatılan uzaktan sürecinde öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları için imkanlarını seferber ediyor.

Bu süreçte kırsal kesimlerde yaşayan, evlerinde bilgisayar ve internet imkanı olmayan öğrencileri ihmal etmeyen İl Milli Eğitim Müdürlüğü, gezici EBA destek aracıyla derslere bağlanmalarını sağlıyor.

En çok kar alan kentlerden biri olan Bitlis'te, zorlu coğrafyaya rağmen karla kaplı yolları aşarak köylere giden İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, belirlenen program dahilinde öğrencilerin EBA mobil destek aracını kullanarak canlı derslere katılmalarına imkan tanıyor.

Kimi zaman yolda kalan kimi zaman olumsuz hava koşullarına yakalanan eğitim neferleri, tüm zorlukları aşarak öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için fedakarca görev yapıyor.

Bitlis Milli Eğitim Şube Müdürü Özcan Taşcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgının yüz yüze eğitime katılamayan, öğretmenleri ve arkadaşlarından uzak kalan öğrencileri etkilediğini söyledi.

"Öğrencilerimize kaynak desteği sağlıyoruz"

Çocukların derslerinden geri kalmamaları için uzaktan eğitime ağırlık verdiklerini ve tüm imkanlarını bunun için seferber ettiklerini aktaran Taşcan, şöyle konuştu:

"Uzaktan eğitim sürecinin yüz yüze eğitime göre daha zor olduğunu gördük. Bunun zorluklarını aşabilmek için Milli Eğitim Bakanlığımızın destekleriyle tüm önlemleri aldık. İl genelinde internet imkanı olmayan 71 köy okulumuzun uydu üzerinden internet bağlantısını tamamlamayı planlıyoruz. Liselere geçiş kapsamında merkezi sınava hazırlanan 8. sınıf öğrencilerimiz için bakanlığımızın yayınladığı örnek soruları basılı hale getirerek ulaştırıyoruz. EBA'ya erişim olanağı bulunmayanlara da basılı kaynak desteği sağlıyoruz, gezici ekiplerimizle derslere bağlanmalarına imkan veriyoruz."

"Bu süreçte öğrencilerimizin çoğuna ulaştık"

İl genelindeki 63 okulda EBA destek noktası oluşturduklarını kaydeden Taşcan, mobil aracıyla da belirli günlerde köylere giderek öğrencilerin canlı derslere bağlanmalarını sağladıklarını belirtti.

Evlerinde internet, tablet ya da bilgisayar imkanı olmayan öğrencilerin büyük bölümüne ulaştıklarını vurgulayan Taşcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öğrencilerimiz okullarda EBA destek noktalarını kullanabiliyorlar. İl genelinde 87 bin öğrencimiz var. Bugün mobil gezici aracımızın köye ulaşırken nasıl zorluklar yaşadığını gördük. Bu zorlukları sürekli yaşıyoruz. Öğrencilerimize ulaşmak ve derslere katılmalarını sağlamak için tüm imkanları seferber ettik. Bundan sonra da öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın eğitim hayatı ve geleceği çok önemli. Şartlar ne kadar zor olursa olsun, eğitim neferleri olarak öğrencilerimizin eğitimine katkı sunmaya devam edeceğiz."

Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyüne giderken araçlarının iki kez yolda kaldığını, buna rağmen karlı yolları aşarak öğrencilerin derse bağlanmalarını sağladıklarını anlatan Taşcan, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'a teşekkür etti.

"EBA destek aracı dezavantajı ortadan kaldırdı"

Çekmece Köyü Ortaokulunda görevli Türkçe öğretmeni Ayşegül Büyükarslan ise uzaktan eğitim sürecinde sunulan imkanlar sayesinde kırsaldaki öğrencilerin yaşadığı dezavantajın ortadan kaldırıldığını aktardı.

Öğrencilerin gezici araçlar ve EBA destek noktaları sayesinde derslere katılabildiğini anlatan Büyükarslan, "Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimizin rahatlıkla interneti kullanabilmeleri için gezici araçlar kırsal kesimdeki okullara gönderildi. Bu sayede internet ve bilgisayarlardan istifade eden öğrencilerimiz, EBA'ya ulaşım sağlayarak derslerini takip ediyor. Bu özverili çalışma sayesinde öğrencilerimiz eğitimlerine devam ediyor. Uzaktan eğitim zorlu bir süreç. Öğrencileri görmek, onların sıcaklığını hissetmek istiyoruz. Uzaktan bunu sağlamanız kolay olmuyor, dersten düşebiliyorlar." diye konuştu.

Tüm zorluklara rağmen görevlerinin başında olduklarını belirten Büyükarslan, ellerinden geldikçe öğrencileri motive etmeye çalıştıklarını söyledi.

"Okula gelmek büyük nimetmiş"

8. sınıf öğrencisi Kübra Yazı da salgından dolayı zorluklar yaşadıklarını aktararak "Öğretmenlerimiz ve Milli Eğitim Bakanlığı bize EBA destek noktası kurdu. Onlar sayesinde sınava daha iyi hazırlanabiliyoruz. Aslında okula gelmek çok büyük nimetmiş. Bu sene onu gördük. Çünkü okulda öğretmenlerimizle yüz yüze bakıyoruz, onlardan daha iyi şeyler öğreniyoruz." dedi.

Diğer öğrenciler de EBA destek noktaları sayesinde derslere katılabildiklerini ifade ederek, yetkililere teşekkür etti.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Bilişim Ağı, Bitlis, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eğitim neferleri, karlı yolları aşarak öğrencilerin canlı derslere katılmalarını sağlıyor - Son Dakika


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