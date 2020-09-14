Eğitim öğretim değerlendirme toplantısı Vali Gürel başkanlığında yapıldı - Son Dakika

Karabük'te, eğitim öğretim değerlendirme toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

2019-2020 eğitim öğretim yılının genel değerlendirmesi ile başlayan toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin il merkezi ve ilçelerde yürütülen hazırlıklara yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Karabük'ün eğitim potansiyeli açısından çok güçlü bir il olduğunu söyleyen Vali Gürel, "Önemli olan göstermiş olduğumuz bu başarıyı sürdürebilmemiz. Eğitim çıtamızı daha ileriye taşımak adına yapmamız gereken ne varsa hep birlikte yerine getireceğiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza en iyi şekilde eğitim vermek hepimizin en önemli görevidir." dedi.

Vali Gürel, 2019-2020 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısının ardından video konferans sistemi aracılığıyla 21 Eylül'de kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayacak anasınıfı, anaokulu ve ilkokul 1. sınıflarında görevli öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen ve eğitim öğretime hazırlık sürecinin ele alındığı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısına ve Mehmet Vergili Fen Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin zoom üzerinden gerçekleştirdikleri canlı derse katıldı.