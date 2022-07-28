Üniversite tercihi yapacak öğrenciler için önemli tavsiyeler

Eğitim öğretim hayatlarının en önemli tercihlerini yapmaya hazırlanan yüzbinlerce aday kendisi için en doğru üniversite ve bölümleri araştırmaya devam ediyor. Adaylar için önemli tavsiyelerde bulunan ve işverenlerin davranışlarını analiz ederek, "İşverenlerin Tercihi" adlı çalışmayı hayata geçirdiklerini söyleyen Kariyer.net Pazarlama ve Ürün Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ezgi Kargan, "Bu süreçte uzman desteği gençler için faydalı olacaktır. Etraflarında konuşulanlara dayanarak değil rehber niteliğindeki kaynaklardan bilgiler alarak tercihlerini yapmaları oldukça önemli" dedi.

2022 yılı üniversite sınavı YKS'ye katılan öğrencilerin başarı puanları açıklandı. Puanların açıklanmasının ardından gözler bu sefer üniversite tercihlerine çevrildi. Adaylar, 27 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapacak. Tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında ise iş dünyasından çeşitli tavsiyeler var. Tercih yapacak gençlere yardımcı olmak için Üniversite Rehberi adı altında geniş bir kaynak hazırladıklarını söyleyen Kariyer.net Pazarlama ve Ürün Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ezgi Kargan tercih yapacak adaylara önemli tavsiyelerde bulundu.

ÜNİVERSİTE VE BÖLÜM TERCİHİNDE İŞVERENLERİN TERCİHİ DE ÖNEMLİ

Kariyer.net Pazarlama ve Ürün Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ezgi Kargan, "Bu dönemde en sık sorulan sorulardan bir tanesi hangi üniversitelerin ve hangi bölümlerin mezunları daha kolay iş buluyor. Biz bu soruya verilerle cevap veriyoruz. Çünkü platformlarımızda on binlerce işveren her gün binlerce iş ilanı yayınlıyor ve adayların özgeçmişlerini inceliyorlar. Buradan hareketle 127 bin işverenin 232 milyon hareketini analiz ettik ve "İşverenlerin Tercihi" adlı çalışmayı hayata geçirdik. Uzman bir danışma kurulu eşliğinde son üç yıldır bu çalışmayı yayınlıyoruz. Bu çalışma ile hangi üniversite, bölüm ve üniversite-bölüm kombinasyonlarının işverenlerin daha çok ilgisini çektiğini paylaşıyoruz. Bu çalışmaya; internette İşverenlerin Tercihi kelimesini aratarak ulaşabilirler. Ayrıca Tercih motoru gibi sıralama yapmalarını kolaylaştıracak, biraz hayatı onlar için basitleştirecek araçları kullanarak üniversite- bölüm karşılaştırmaları yapabilirler" dedi.

İLK 10'DA 7 DEVLET ÜNİVERSİTESİ VAR

Ezgi Kargan, "'İşverenlerin Tercihi' üniversite sıralaması ilk beşinde sırasıyla, Galatasaray Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi yer alıyor. İlk ondaki üniversitelere baktığımızda bu üniversitelerin yedisinin devlet üniversitesi olduğunu, dokuzunun İstanbul'da yer alan üniversiteler olduğunu görüyoruz. Sadece Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara'dan olup ilk onda yer alan üniversite olarak göze çarpıyor. Bu hesaplama yapılırken üniversitenin verdiği mezunların mezuniyetlerinden 2 yıl sonraki hareketlerini anlamlandırmaya çalıştık. Bu sıralamayı işverenlerin hangi üniversite öğrencilerini ve mezunlarını özgeçmiş havuzunda arattığına bakarak ortaya çıkardık. Özel sektör temsilcileri en çok Sabancı Üniversitesi mezunlarını ve öğrencilerini aratmış. Mezun olmadan önce özgeçmiş havuzundan en çok aratılan üniversite öğrencileri ise Galatasaray Üniversitesi öğrencileri" şeklinde konuştu.

"ÜNİVERSİTEDE DE ZAMANI İYİ DEĞERLENDİRMEK GEREKİYOR"

İçinde bulunduğumuz dijital dünyada veriyle, datayla uğraşan, bunu analiz eden tüm bölümlerin yükselişte olduğunu belirten Kargan, "Üniversite tercihi başarılı bir kariyerin ilk adımı ama başarılı bir kariyere ulaşmak için iyi bir sıralama veya en iyi üniversitelerde okumak da tek seçenek değil. Dolayısıyla asıl iş tercih yaptıktan sonra başlıyor. Üniversitede gerçekleştireceğiniz aktiviteler, orada kazanacağınız deneyimler kariyer hayatınızla ilgili belirleyici faktörlerden bir tanesi... Öğrenciler, bölümlerinin kendilerine sundukları fırsatları iyi anlamaya çalışsınlar, alternatifleri iyi değerlendirsinler ve staj yaparak mezuniyeti beklemeden tanımaya çalışsınlar" dedi.

HANGİ BÖLÜM MEZUNLARI DAHA HIZLI İŞ BULUYOR?

İşverenlerin tercih ettiği bölüm sıralamasında ilk sırada Matematik Mühendisliğinin yer aldığını söyleyen Kargan, şöyle devam etti: "Bölüm sıralamasında ilk 10'da 4 tane mühendislik bölümü bulunuyor. Bunlar şu şekilde; Matematik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği ve Endüstri Sistemleri Mühendisliği. Son iki yıldır İşletme Almanca bölümü 3. sırada yer alıyor. İmalat Mühendisliği son 3 yılda yükseliş gösteren bölümlerin başında geliyor. Yazılım Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümleri de yükselişte olan bölümler arasında başta geliyor. Yazılım ve Bilişim alanında hem Türkiye'de hem de dünyada bir yetenek kıtlığı yaşanıyor. Bu yüzden Yazılım/Bilişim ile ilgili bölümlerin yükselişte olduğunu görüyoruz."

Bölüm tercihi yaptıktan sonra en önemli adımın meslek tercihi olduğunu söyleyen Kargan, "Adaylar hangi bölümlerin mezunlarının hangi alanlarda çalıştığını da sorgulamalı. Eğer hayal ettikleri bir meslek varsa o mesleği yapabilmek için hangi bölümlerde okumaları gerektiğini mutlaka araştırsınlar. Üniversite rehberi gibi geniş kaynaklardan hangi üniversite ve bölümlerin mezunlarının işverenlerden daha çok ilgi gördüğü, hangi bölüm mezununun ne iş yaptığı, mesleklerin kazançları gibi konularda da faydalanabilirler" dedi.

(Elyesa Karatepe - Emre Sertdemir/İHA)