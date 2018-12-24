Son Dakika Haberleri: Eğitim, Öğretimdeki Kaliteyi Arttıracağız"

Eğitim, Öğretimdeki Kaliteyi Arttıracağız"

2 saat önce

Kırklareli Milli Eğitim Müdür Vekili Cahit Akın, "Eğitim, öğretimdeki kaliteyi arttıracağız." dedi.

Eğitim, Öğretimdeki Kaliteyi Arttıracağız
Kırklareli Milli Eğitim Müdür Vekili Cahit Akın, "Eğitim, öğretimdeki kaliteyi arttıracağız." dedi.

Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminde sona yaklaşıldığını söyledi.

Kırklareli'nin eğitim öğretimdeki kalitesini arttırmak için çalıştıklarını ifade eden Akın, "Eğitim, öğretimdeki kaliteyi arttıracağız. Valimiz Osman Bilgin önderliğinde çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Göreve geldiğim ilk günden bu yana okulları gezerek tüm istek ve sıkıntıları çözmeye gayret gösterdim. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dönemindeki başarımızı ikinci dönemde de sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Akın, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde birçok projeyi hayata geçireceklerini bildiren Akın, özellikle dezavantajlı öğrencilere yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:46 Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel
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