Eğitim programı yazım çalıştayı - Son Dakika
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Eğitim programı yazım çalıştayı

6 saat önce

Alternatif eğitim programları üretilmesi amacı ile düzenlenen Doğa ve Mekan Bazlı Eğitim Programı Yazım Çalıştayı, program geliştirme uzmanı eğitimcilerin katılımı ile yapıldı.

Eğitim programı yazım çalıştayı, System.String[]

Alternatif eğitim programları üretilmesi amacı ile düzenlenen Doğa ve Mekan Bazlı Eğitim Programı Yazım Çalıştayı, program geliştirme uzmanı eğitimcilerin katılımı ile yapıldı.


Sakin Okul Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği'nin Tepebaşı Belediyesi destekleri ile düzenlediği Doğa ve Mekan Bazlı Eğitim Programı Yazım Çalıştayı, 20 kurumdan 65 katılımcı ile gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediyesi ve Sakin Okul Derneği iş birliğinde Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda yürütülen atölye çalışmalarının, eğitim programına dökülmesini amaçlayan çalıştay, Haller Gençlik Merkezi'nde düzenlendi. Etkinliğin açılış konuşmasını, Sakin Okul Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ferhat Taşdelen yaptı. Çalıştay hakkında bilgiler veren Taşdelen, "Tepebaşı Belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz atölye çalışmaları devam ediyor. Özellikle çocuklar olmak üzere, tüm bireylerin doğada daha fazla vakit geçirebilmesi adına yaptığımız atölyelerin, eğitim programı haline gelebilmesi için çalıştay düzenliyoruz. Geçen yıl yaptığımız ilk çalıştayımızın ardından ikinci çalıştayda bir aradayız. Mayıs 2020'de yapacağımız sonuç toplantısında, elde ettiğimiz sonuçları uygulayacağız" dedi.


Programda daha sonra gönüllü öğretmenler tarafından kurulan ve faaliyetlerini sürdüren çalışmalara ilişkin tanıtım filmi izlendi. Üç etaptan oluşan çalıştayların ikincisinde daha sonra eğitimciler, farklı gruplara ayrılarak eğitim programları geliştirmek üzere çalışma gerçekleştirdi. Çalıştay neticesinde hayata geçirilecek olan eğitim programının, Milli Eğitim Bakanlığı'na da sunulması planlanıyor. - ESKİŞEHİR

Taşdelen, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:30 Kaynak: İHA
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