Son Dakika Haberleri: Eğitim Programlarında Değişim ve Yenilik Çalıştayı

Eğitim Programlarında Değişim ve Yenilik Çalıştayı

36 dakika önce

Düzce Üniversitesi; eğitim-öğretim faaliyetlerinde meydana gelen gelişmelere uyum sağlayabilmek, yeni kurulacak birimlere yön verebilmek, aktif programlarında gerçekleştirilebilecek yapısal değişiklikleri ve yenilik önerilerini tartışabilmek amacıyla "Eğitim Programlarında Değişim ve...

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Düzce Üniversitesi; eğitim-öğretim faaliyetlerinde meydana gelen gelişmelere uyum sağlayabilmek, yeni kurulacak birimlere yön verebilmek, aktif programlarında gerçekleştirilebilecek yapısal değişiklikleri ve yenilik önerilerini tartışabilmek amacıyla "Eğitim Programlarında Değişim ve Yenilik Çalıştayı" düzenledi.

Programın açılışında konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar; yükseköğretim faaliyetlerindeki farklı gelişmeleri, öğrenci tercihlerini, ulusal ve uluslararası çaptaki eğitim hareketliliklerini değerlendirebilmek amacıyla bu çalıştayı düzenlediklerini ifade etti.

Düzce Üniversitesi bünyesindeki bölümleri ve ders müfredatlarını detaylı bir şekilde ele alacaklarını belirten Rektör Çakar, açılacak yeni bölümler ve mevcut bölümlerin fark oluşturabilmesi, nerede ve nasıl istihdam sağlaması konularını masaya yatıracaklarına işaret ederek çıkacak sonuçları Senato Toplantısı'nda karara bağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın konuşmasının sonrasında Fakülte Dekanları ve Yüksekokul Müdürleri, sunumlarını gerçekleştirerek konuyla ilgili fikir, beklenti ve çözüm önerilerini paylaştı.

Eğitim Programlarında Değişim ve Yenilik Çalıştayı'nın ikinci gününe ise Düzce Üniversitesi Meslek Yüksekokullarının müdürleri katıldı. Çalıştay, gerçekleştirilen sunum ve aktarılan önerilerin ardından sona erdi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:52 Kaynak: İHA

Nigar Demircan Çakar, Rektör, Düzce Üniversitesi, Güncel
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