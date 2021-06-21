Üye Girişi
Eğitim Seferberliği Devam Ediyor - Son Dakika

Eğitim Seferberliği Devam Ediyor

21.06.2021 23:06
Eğitim Seferberliği Devam Ediyor, System.String[]

EĞİTİM SEFERBERLİĞİ DEVAM EDİYOR Düzce Belediyesi Azmimilli mahallesinde mülkiyeti belediyeye ait olan alana 24 derslikli ilkokul yapılması için Düzce Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzaladı.

EĞİTİM SEFERBERLİĞİ DEVAM EDİYOR Düzce Belediyesi Azmimilli mahallesinde mülkiyeti belediyeye ait olan alana 24 derslikli ilkokul yapılması için Düzce Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzaladı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ile 24 derslikli okulun yapımında bağışçılardan da destek alınacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, eğitime katkı ve destek çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Başkan Özlü, daha önce hayırsever iş adamı Kasım Aktaş'ın adının verildiği ortaokulun yapımı için girişimde bulunmuştu. Şehrin içinde kalan bir diğer okul olan Azmimilli İlkokulu için de girişimde bulunan Başkan Özlü, belediye mülkiyetindeki alana okul yapılması için gerekli adımları attı.

"EĞİTİM SEFERBERLİĞİ SÜRECEK"

Düzce Valisi Cevdet Atay ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile protokol imzalayan Başkan Özlü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Düzce'de eğitim kalitesinin artırılması için fiziki şartlarımızı iyileştirmeye başladık. Yapımına başladığımız Kasım Aktaş Ortaokulu'nun ardından Azmimilli İlkokulu yeni binası için çalışma başlatıyoruz. 24 derslikli okula belediye tam destek olacak. Ayrıca eğitime gönül veren bağışçı ve iş insanlarımızın da bu eğitim seferberliğe sahip çıkacağına inanıyorum. Düzce'mize hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.

Eğitim Seferberliği Devam Ediyor

milli eğitim bakanlığı, Düzce Belediyesi, Düzce Valiliği, Düzce, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Eğitim Seferberliği Devam Ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

PSV ile Galatasaray arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçını 35 bin kişi izleyecek 22:46 PSV ile Galatasaray arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçını 35 bin kişi izleyecek Hamilelik fotoğrafları tamamen tezgah! Tek seferde 10 çocuk doğurduğunu söyleyen kadın nitelikli dolandırıcı çıktı 22:24 Hamilelik fotoğrafları tamamen tezgah! Tek seferde 10 çocuk doğurduğunu söyleyen kadın nitelikli dolandırıcı çıktı Türkiye, 14-20 Haziran'da Kovid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu 22:09 Türkiye, 14-20 Haziran'da Kovid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu
Sanatçılar kazan kaldırdı! Kabine'den çıkan müzik saati kısıtlamasına tepki yağıyor 21:47 Sanatçılar kazan kaldırdı! Kabine'den çıkan müzik saati kısıtlamasına tepki yağıyor Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması 7 ay sonra tamamen kaldırılıyor 21:15 Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması 7 ay sonra tamamen kaldırılıyor Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20:29 Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müzik yasağı" açıklamasına tepki: Yasaklar ideolojik
Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı Şenol Güneş sözleri: Memleketçilik yaptığı iddiaları var 19:13 Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı Şenol Güneş sözleri: Memleketçilik yaptığı iddiaları var Arkeologlar Şanlıurfa'da jet hızıyla kazmayı vurmaya başladı! Meğerse yıllarca bir tarihin üzerinde oturmuşlar 18:54 Arkeologlar Şanlıurfa'da jet hızıyla kazmayı vurmaya başladı! Meğerse yıllarca bir tarihin üzerinde oturmuşlar

Son Dakika Haberleri
17:18 Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik
16:52 Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım
16:45 Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi
16:44 Hatay'da su kuyusunda panik yaşandı! İnsana ait kafa tası, çene ve kol kemikleri bulundu
16:39 Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim
16:38 Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada
16:36 30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı
16:36 Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi
16:10 Babalık izninde devrim gibi değişiklik! Özel şirketlerde süre 6 aya kadar çıkıyor
16:01 Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor
Cicişler saç saça baş başa kavga etti, Ceyda Ersoy ablasını sildi Cicişler saç saça baş başa kavga etti, Ceyda Ersoy ablasını sildi         
23:16
Wuhan Viroloji Enstitüsü, Çin'de en yüksek bilim ödülüne aday gösterildi Wuhan Viroloji Enstitüsü, Çin'de en yüksek bilim ödülüne aday gösterildi         
22:33
Suarez, İtalyan akademisyenlerin başını yaktı! Dil sınavı soruşturmasında 4 kişinin yargılanması talep edildi Suarez, İtalyan akademisyenlerin başını yaktı! Dil sınavı soruşturmasında 4 kişinin yargılanması talep edildi         
22:22
Yeğeniyle yasak ilişkisi ortaya çıkan Murat Başoğlu olaydan yıllar sonra spor salonunda darp edildi Yeğeniyle yasak ilişkisi ortaya çıkan Murat Başoğlu olaydan yıllar sonra spor salonunda darp edildi         
22:03
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın 22 milyon TL'lik yeni sözleşme teklifini kabul etti Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın 22 milyon TL'lik yeni sözleşme teklifini kabul etti         
21:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı karşıtlarına tek cümlelik tepki: Bilim insanlarına kulak verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı karşıtlarına tek cümlelik tepki: Bilim insanlarına kulak verin         
20:33
Yeni normalleşme adımlarına itiraz eden Mehmet Ceyhan'a tepki yağıyor Yeni normalleşme adımlarına itiraz eden Mehmet Ceyhan'a tepki yağıyor         
20:17
Son Dakika: 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! İşte sokak kısıtlamasının da kaldırıldığı 4 yeni adım Son Dakika: 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! İşte sokak kısıtlamasının da kaldırıldığı 4 yeni adım         
19:05
Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye iade edilecek mi? Viyana Mahkemesi'nden açıklama var Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye iade edilecek mi? Viyana Mahkemesi'nden açıklama var         
18:28
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
Meteoroloji illeri sıralayıp, tarih verdi! Şiddetli yağış salı günü öğleden sonra hayatı felç edecek Meteoroloji illeri sıralayıp, tarih verdi! Şiddetli yağış salı günü öğleden sonra hayatı felç edecek         
16:45
Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada         
16:38
"Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı         
16:00
Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor         
14:50
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı         
12:16
3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama 3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 23:30:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eğitim Seferberliği Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement