Eğitim-Sen'den Dinselleşme ve Anadil Uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eğitim-Sen'den Dinselleşme ve Anadil Uyarısı - Son Dakika

Eğitim-Sen'den Dinselleşme ve Anadil Uyarısı

22 dakika önce

Eğitim-Sen'in Diyarbakır Şubeleri tarafından hazırlanan eğitim raporunda, eğitimin dinselleştiğinde dikkat çekerek, anadilde eğitim verilmemesine tepki gösterildi.

Eğitim-Sen'in Diyarbakır Şubeleri tarafından hazırlanan eğitim raporunda, eğitimin dinselleştiğinde dikkat çekerek, anadilde eğitim verilmemesine tepki gösterildi

Eğitim-Sen'den Dinselleşme ve Anadil Uyarısı

Diyarbakır, Eğitim Sen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:48 
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