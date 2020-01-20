Eğitim-Sen'den Dinselleşme ve Anadil Uyarısı - Son Dakika

Eğitim-Sen'den Dinselleşme ve Anadil Uyarısı
22 dakika önce
Eğitim-Sen'in Diyarbakır Şubeleri tarafından hazırlanan eğitim raporunda, eğitimin dinselleştiğinde dikkat çekerek, anadilde eğitim verilmemesine tepki gösterildi.
Eğitim-Sen'in Diyarbakır Şubeleri tarafından hazırlanan eğitim raporunda, eğitimin dinselleştiğinde dikkat çekerek, anadilde eğitim verilmemesine tepki gösterildi
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:48
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