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Eğitim-Sen'den "Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifini geri çekin" çağrısı - Son Dakika

Eğitim-Sen'den "Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifini geri çekin" çağrısı

01.02.2022 16:02
Eğitim-Sen'den "Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifini geri çekin" çağrısı

Eğitim-Sen Kayseri Şubesi üyeleri "Öğretmenlik Meslek Kanunu" teklifinin geri çekilmesini istedi.

Eğitim-Sen Kayseri Şubesi üyeleri "Öğretmenlik Meslek Kanunu" teklifinin geri çekilmesini istedi.

Cumhuriyet Meydanı'ndan bir araya gelen üyeler adına açıklama yapan Şube Başkanı Sedat Ünsal, 31 Aralık 2021'de TBMM'ye sunulmasından bu yana eğitim emekçilerinin gündemini oluşturan Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin, eğitim çalışanlarının ve sendikaların tamamına yakınının eleştirisine rağmen bugün TBMM Genel Kurulu gündemine getirileceğini söyledi.

TBMM'ye sunulan kanun teklifinin gerek biçimi gerekse sınırlı içeriği açısından bir meslek kanunundan çok uzak olduğunu öne süren Ünsal, kanun teklifinin sadece kamuda çalışan öğretmenlere yönelik sınırlı düzenlememeler içermesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Ünsal, "Kanun teklifinin muhatabı olan eğitim emekçilerinin bilgisi ve önerileri dışında hazırlanan, onların temel haklarını ve taleplerini içermeyen Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi derhal geri çekilmelidir. Bir meslek kanunu hazırlanacaksa Öğretmenlerin Statüsü Tavsiye Kararı temel alınmalı, sadece öğretmenlerin değil, tüm eğitim emekçilerinin hakları ve taleplerini güvence altına alan yeni bir düzenleme yapılmalıdır." dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Öte yandan, Atanamayan Öğretmenler Platformu üyeleri de Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Rabia Akyürek, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

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Cumhuriyet Meydanı, Eğitim Sen, Kayseri, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eğitim-Sen'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifini geri çekin' çağrısı - Son Dakika


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