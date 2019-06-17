Son Dakika Haberleri: Eğitim-Sen'den yıl sonu değerlendirmesi
Son Dakika Güncel Haber

Eğitim-Sen'den yıl sonu değerlendirmesi

1 saat önce

KAMU Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) İzmir şubeleri, 2018- 2019 eğitim ve öğretim döneminin sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Eğitim-Sen'den yıl sonu değerlendirmesi, System.String[]
KAMU Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) İzmir şubeleri, 2018- 2019 eğitim ve öğretim döneminin sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Eğitim- Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Necip Vardal, yıl boyunca eğitim kurumlarında yaşanan sorunları ve beklentileri açıkladı. Sendika tarafından sözleşmeli çalışan öğretmenlerin kadrolu istihdam edilmesi istendi.
Eğitim-Sen İzmir Şubeleri'nce sendika binasında düzenlediği basın toplantısı ile 2018- 2019 eğitim öğretim yılının değerlendirmesi yapıldı. Eğitim-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Necip Vardal, yaptığı açıklamada, öğretmenlik mesleğinin statüsünün geliştirilmesi gerektiğini düşündüklerini söyledi. Vardal, "Ekonomik ve özlük sorunlarımızın acilen çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Başarılı ve başarısız öğretmen olarak ayrıştırılmak istemiyoruz. Öğretmenlere dönük, son dönemde iyice artan şiddetin engellenmesi için gerçekçi ve geçerli önlemler alınması gerektiğini düşünüyor ve bu sorunun acilen çözülmesi için kamuoyunu sürekli uyarıyoruz" dedi.
EĞİTİMCİLERİN TALEPLERİ
Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin, kadrolu olarak istihdam edilmesi gerektiğini belirten Vardal, "Tüm eğitim emekçilerinin ek göstergesi 3600'e yükseltilmelidir. Eğitime hazırlık ödeneği ayrımsız tüm eğitim emekçilerine yılda iki defa, bir maaş tutarında ödenmelidir. Ek dersler için ödenen ücret artırılmalıdır. İş güvencemizi ortadan kaldıracak, çalışma koşullarımızı ağırlaştıracak ve öğretmeni uygulayıcı konumuna indirecek bir meslek kanununu kabul etmiyoruz. Öğretmenleri başarılı- başarısız olarak ayrıştıran Öğretmenler Günü genelgesi geri çekilmelidir. Artan oranlı vergi dilimi uygulamasından vazgeçilmelidir" diye konuştu. 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:41 Kaynak: DHA
İzmir, Eğitim Sen
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamyonet devrildi, kasasındaki sakatatlar yola saçıldı Koyun peynirine talep arttı, vatandaşlar günlerce sipariş için bekliyor Haluk Levent'in destek olduğu fenomen boğa Ferdinand, baba oldu İçişleri Bakanı Soylu, İmamoğlu'nun canlı yayındaki 20 lira örneğine yanıt verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 17:27:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eğitim-Sen'den yıl sonu değerlendirmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]