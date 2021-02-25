Eğitim-Sen Kayseri Şubesinden tüm eğitim ve bilim emekçilerinin aşılanması talebi - Son Dakika

Eğitim-Sen Kayseri Şube Başkanı Uğur Sedat Ünsal, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bünyesinde çalışan emekçilere Kovid-19 aşısı yapılmasını istedi.

İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen sendika üyeleri adına konuşan Ünsal, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) salgınının toplumsal yaşamı ve kurumları pek çok alanda derinden etkilediğini ifade etti.

Kovid-19 ile mücadelede toplum sağlığı için kitlesel ve hızlı bir aşılamanın öneminin bakanlıkça da ifade edildiğini anımsatan Ünsal, şunları söyledi:

"Yüz yüze eğitime başlayabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bünyesinde çalışan tüm eğitim ve bilim emekçilerinin aşılanmasına bir an önce başlanmasını, yüz yüze eğitim öğretime geçilmeden meslek yüksekokulu ve üniversite öğrencilerinin aşı programına alınmasını, üniversiteler de dahil olmak üzere eğitim kurumlarının tamamında görev yapan, taşeron işçilere, servis, kantin, yemekhane ve benzeri alanlarda çalışanların aşı programına dahil edilmesini talep ediyoruz."

Ünsal, eğitim ve öğretim gibi önemli bir hizmet alanına dair alınacak kararlarda eğitim ve bilim emekçilerinin, öğrencilerin ve velilerin karar süreçlerine katılmasının gerçekçi politikalar üretilmesinde hayati önemde olduğunu kaydetti.

Konuşmanın ardından Ünsal ve sendika üyeleri, İl Sağlık Müdürlüğüne giderek, eğitim ve bilim emekçilerinin bir an önce aşılanmasını talep eden dilekçe sundu.