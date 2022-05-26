Eğitim Sen: MEB'in Kamu Kaynaklarını İktidarın İdeolojik Yönelimleri Doğrultusunda Çalışan Vakıflara Aktarması Kabul Edilemez

Eğitim Sen, Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinden 1 milyar 871 milyon 857 bin TL'ye kadar ek kaynak aktarılmasına tepki gösterdi. Eğitim Sen'den yapılan açıklamada, "MEB'in kamu kaynaklarını iktidarın ideolojik yönelimleri doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yapan vakıflara aktarması kabul edilemez. Eğitim bütçesinin siyasal amaçlarla oluşturulmuş yapılara aktarılmasına son verilmeli, kamu kaynakları kamusal eğitimi güçlendirmek için kullanılmalıdır" dedi.

Eğitim Sen, Resmi Gazete'de bugün yayınlanan ve TMV'ye bu yıl MEB bütçesinden 1 milyar 871 milyon 857 bin TL'ye kadar ek kaynak aktarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'na yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Eğitim Sen'in açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Siyasi iktidar, vakıf sistemi üzerinden eğitim sistemini yeniden düzenlemek, yurt dışında okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin her aşamasında faaliyet yürütmek üzere TMV adında yeni bir vakıf kurarak bazı görevlerini bu vakfa devretmiştir. 2016 yılında, 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanunu kapsamında kurulan TMV'nin yurt dışında 33 ülkede okulu bulunmaktadır. Vakıf, okulların bulunduğu ülkelerin yanı sıra 25 ülkede daha çalışma yürütmektedir. 2021 sonu itibariyle yurt dışında TMV bünyesinde 43 yurt bulunmaktadır. Eğitimde yeni bir 'paralel yapı' olarak faaliyet yürüten TMV'nin görevleri arasında, yurt dışında örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burslar vermek, okullar açmak, eğitim kurumları ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dahil olmak üzere bu kuramlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek vb. görevler bulunmaktadır.

"TMV BÜTÇESİ 2022 YILINDA YAKLAŞIK 3 KAT ARTTI"

MEB, yasalarla kendisine verilmiş yükümlülüklerini Maarif Vakfı adı altında, yönetimini siyasi iktidarın belirlediği başka bir yapıya aktarmakta, bir anlamda kendisine ait yetkileri 'yetki devri' uygulaması üzerinden devretmektedir. TMV'ye 2020 yılı sonuna kadar MEB bütçesinden toplam 1 milyar 603 milyon lira aktarılmıştır. 2021 yılında 486 milyon 783 bin lira ayrılan TMV bütçesi, 2022 yılında yaklaşık üç kat artarak 1 milyar 389 milyon lira olmuştur. MEB bütçe teklifinde, TMV'nin kurumsallaşacağı ve iş süreçlerindeki gelişim faaliyetlerinin destekleneceği belirtilmiştir.

"MEB'İN KAMU KAYNAKLARINI İKTİDARIN İDEOLOJİK YÖNELİMLERİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞAN VAKIFLARA AKTARMASI KABUL EDİLEMEZ"

Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile TMV'ye 2022 yılında MEB bütçesinden 1 milyar 871 milyon 857 bin TL'ye kadar ek kaynak aktarılabileceği belirtilmiştir. MEB'in TMV'ye ek kaynak transferinin hangi somut ihtiyaçlar üzerinden belirlendiği belli olmamakla birlikte, bu kararın iktidarın siyasal ihtiyaçlarından dolayı alındığı anlaşılmaktadır. MEB'in inşaat maliyetlerindeki artışları gerekçe göstererek 184 okul ihalesini iptal ettiği bir dönemde, TMV'ye MEB bütçesinden kaynak aktarılması büyük bir çelişkidir. MEB'in kamu kaynaklarını iktidarın ideolojik yönelimleri doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yapan vakıflara aktarması kabul edilemez. Eğitim bütçesinin siyasal amaçlarla oluşturulmuş yapılara aktarılmasına son verilmeli, kamu kaynakları kamusal eğitimi güçlendirmek için kullanılmalıdır."