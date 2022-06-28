Eğitim Sen: "Ucuz Ekmeğin Yolu Çocuk İşçiliğinden Değil, İzlenen Politikaların Terk Edilmesinden Geçmektedir" - Son Dakika
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Eğitim Sen: "Ucuz Ekmeğin Yolu Çocuk İşçiliğinden Değil, İzlenen Politikaların Terk Edilmesinden Geçmektedir"

28.06.2022 16:18
Eğitim Sen: "Ucuz Ekmeğin Yolu Çocuk İşçiliğinden Değil, İzlenen Politikaların Terk Edilmesinden Geçmektedir"

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in “Türkiye'de 81 ilde 100 noktadaki meslek lisemize ekmek fabrikası kuracağız. Günlük 1 milyon ekmek üretim kapasitesiyle, o liselerin satış büfelerinde vatandaşlarımızı düşük fiyatlı ekmekle buluşturacağız" sözlerine tepki gösterdi. Eğitim Sen, “Ucuz ekmeğin yolu çocuk işçiliğinden değil, izlenen politikaların terk edilmesinden geçmektedir” açıklamasını yaptı.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in " Türkiye'de 81 ilde 100 noktadaki meslek lisemize ekmek fabrikası kuracağız. Günlük 1 milyon ekmek üretim kapasitesiyle, o liselerin satış büfelerinde vatandaşlarımızı düşük fiyatlı ekmekle buluşturacağız" sözlerine tepki gösterdi. Eğitim Sen, "Ucuz ekmeğin yolu çocuk işçiliğinden değil, izlenen politikaların terk edilmesinden geçmektedir" açıklamasını yaptı.

Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada, "yıllardır yoksul ve emekçi ailelerin çocuklarının meslek liselerine yönlendirildiği; şimdi de pahalılığın, enflasyonun ve ekonomik krizin çaresinin çocuk emeği sömürüsünde arandığı" kaydedildi.

Sendikanın açıklaması şöyle:

"SİYASİ İKTİDARIN TOPLUMUN SORUNLARINA ÇÖZÜMÜ KALMAMIŞTIR"

"Pandemi sürecinde de meslek liselerini fabrika olarak kullanan, meslek liselerindeki öğrencilerin can güvenliklerini yok sayarak ve ağır sömürü koşullarında işçileştiren siyasi iktidarın toplumun sorunlarına sunabileceği bir çözüm kalmamıştır.

Tarım politikalarındaki yanlışlarda yıllardır ısrarcı olan, ekonomi politikasının toplumun geniş kesimleri üzerindeki yoksullaştırıcı etkisini görmezden gelen, ancak yandaş sermaye çevrelerine her türlü kaynağı seferber eden siyasi iktidar artık yanlış politikalarını ve bu politikaların yarattığı tahribatı kabul etmek zorundadır. Aksi halde Milli Eğitim Bakanı Özer'in bir ülkenin gençlerini ucuz iş gücü olarak gören sözleri skandal sözler olmanın ötesine geçecektir.

Evet, toplumun ucuz ekmeğe ihtiyacı vardır. Ancak bunun çözümü meslek liselerindeki gençlerin işçileştirilmesi değildir. Kaldı ki belediyelerin bu konudaki çabalarını sırf muhalif diye engelleyen bir siyasi iktidar gerçeği de karşımızda durmaktadır. Bu nedenle çözüm, bugüne kadar izlenen mevcut sosyal ve ekonomik politikaları terk etmek ve hayat pahalılığını ortadan kaldıracak planlı politikalar üretmektir.

"GENÇLERİN VE ÖĞRENCİLERİN İŞÇİLEŞTİRİLME VAADİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Eğitim Sen olarak, Milli Eğitim Bakanı'nın gençlerimize ve öğrencilerimize verebildiği tek vaat olan işçileştirme vaadini kabul etmiyoruz. Gençlerimizin, öğrencilerimizin ucuz çocuk emeği sömürüsüne tabii tutulmasını ve bu yolla hayatlarına ipotek konulmasını kabul etmiyoruz. Milli Eğitim Bakanı Özer'e sesleniyoruz, gençlerimiz ve öğrencilerimiz yalnız değildir! Tüm örgütlü gücümüz onların bugünü ve yarını için vardır."

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Kaynak: ANKA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim Sen: 'Ucuz Ekmeğin Yolu Çocuk İşçiliğinden Değil, İzlenen Politikaların Terk Edilmesinden Geçmektedir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eğitim Sen: "Ucuz Ekmeğin Yolu Çocuk İşçiliğinden Değil, İzlenen Politikaların Terk Edilmesinden Geçmektedir" - Son Dakika
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