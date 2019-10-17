Son Dakika Haberleri: Eğitim sendikalarından 'Mehmetçik sana kanım feda' sloganıyla kan bağışı
Son Dakika Güncel Eğitim sendikalarından 'Mehmetçik sana kanım feda' sloganıyla kan bağışı

Eğitim sendikalarından 'Mehmetçik sana kanım feda' sloganıyla kan bağışı

1 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan 3 eğitim sendikası, Türk Kızılayı ile birlikte "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Mehmetçiğe destek amacıyla kan bağışı kampanyası düzenleyecek.

Eğitim sendikalarından 'Mehmetçik sana kanım feda' sloganıyla kan bağışı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan 3 eğitim sendikası, Türk Kızılayı ile birlikte "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Mehmetçiğe destek amacıyla kan bağışı kampanyası düzenleyecek.


"Mehmetçik sana kanım feda" sloganı ve "Kanımızı Mehmetçiklerimize için bağışlıyoruz" anlayışı ile Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş Sendikası Salihli Temsilciliği ve Türk Kızılayı Salihli Şubesi işbirliğinde Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla kan bağış kampanyası düzenleniyor.


Kan bağış kampanyası 18 Ekim Cuma Günü (yarın) 50. Yıl Ortaokulu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda 10.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kampanyaya başta öğretmen, öğrenci velileri başta olmak üzere tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.


Kampanya öncesi Eğitim Bir-Sen Salihli Temsilcisi Yıldırım Özkan, Türk Eğitim-Sen Salihli Temsilcisi İsmail Görgülü ve Eğitim-İş Salihli Temsilcisi Mehmet Şen, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam'ı ziyaret ederek, kampanyada destek çağrısında bulundu. - MANİSA

Barış Pınarı Harekatı, Türk Kızılayı, Salihli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:39 Kaynak: İHA
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