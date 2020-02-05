"Eğitim seviyemizin uluslararası rekabete açılması için çalışmalar yapıyoruz"

"Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında eğitimlere katılanların sayısı 1 milyonu aştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ülke olarak eğitim seviyemizin çok daha yükselmesi ve uluslararası rekabete açılması adına Milli Eğitim Bakanlığı olarak birçok çalışma yaptıklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan ve MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Okuryazarlık Seferberliği"nin ikinci yılı etkinliğinde konuştu. Bakan Selçuk, bu etkinliğin kendisine okuma yazma bilmeyen ve çocuklarına okuma yazma öğretirken kendisi de öğrenen annesini hatırlattığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın bu konuda çok destek verdiğini ifade eden Selçuk, "Devletimiz bu konuda desteklerini hiç esirgemedi. Ülke olarak eğitim seviyemizin çok daha yükselmesi ve uluslararası rekabete açılması adına Milli Eğitim Bakanlığı olarak birçok tedbir alıyoruz. 2023 eğitim vizyonu da bu tedbirlerin yol haritasını oluşturuyor" diye konuştu.

Okur yazarlık meselesinin çok genişlemiş kavramsal bir çerçeveye sahip olduğunu vurgulayan Selçuk, "Sizlerin okuma yazma konusundaki cesaretinin ayrı bir önemi var. Halk eğitim merkezlerimiz sanatla ilgili, bilimle ilgili hususlarda da kurslara devam edebileceğiniz bir ortamdır. Neye ihtiyacınız olursa Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz bunun alt yapısında hazırız. Hepimiz birlikte sizlerin hizmetinizdeyiz" şeklinde konuştu.

Çalışmanın öğretmenler açısından da ayrı bir önemi olduğunu aktaran Selçuk, "Çünkü yetişkinlere okuma yazma öğretmenin ayrı bir yetkinliği var. Mobil uygulamalarla, video kütüphanesi, kitaplarla bu çalışmaların alt yapısını güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük ise, yaklaşık 200 bin kursiyerin diplomalarını aldıklarını söyleyerek, "Biz bu işe sadece okur yazarlık belgesi vermek için başlamıştık ancak kursiyerlerimizin aldıkları belgelerle üst eğitime devam etme azimleri bizleri heyecanlandırıyor. Okuma yazma bilmek toplum hayatına etkin olarak katılmak, sosyal hayatta kendisine güvenmeyi de beraberinde getirmiş oldu. Seferberlik başından beri Ankara'da 3 bin 600 civarında kurs açılmış, yaklaşık 32 bin kursiyerimiz belgelendirilmiştir. 2023 eğitim vizyonundaki hedeflere ulaşmak için gayret edeceğiz. Geçen yıl 8 milyon olan kursiyerimizin hem niteliğini hem niceliğini artırmak için gayret edeceğiz" dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin de okuma ve yazmanın hayat idamesi noktasında insanı tamamlayan bir olguya dönüştüğünün altını çizerek, "Okuma yazma bilmeyen bir insan gözleri görmeyen, kulakları duymayan bir insan kadar engelli sayılıyor artık. Bu kampanyalar okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımız için umut oldu. Ankara'da 89 bin 800 okumaz yazmaz vatandaşımız bulunmakta. Türkiye'nin en yüksek oranına sahip illerinden birisiyiz. Hedefimiz bu sayıyı mümkünse sıfırlamaktır" şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden Fatma Altuntaş, okuma yazma öğrendiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu çağda okuma yazma bilmemek çok üzücü ve utanç verici bir duygu. Çocuklarıma hikaye okuyamıyordum. Okuma yazma öğrendim ve hayatım şu an çok kolaylaştı. Kimseden yardım almadan işlemlerimi gerçekleştirebiliyorum. Okuma yazma öğrendiğim için çok mutluyum. Okuma yazma ile kalmamak, eğitimimi üniversiteye kadar devam ettirmek ve iş sahibi olmak istiyorum. Eşimin ve çevremdeki insanların bana bakışı değişti. Eğitimsiz hayatım çok eksikti" dedi.

Eğitimleri süren kursiyerlerin sınıflarını da ziyaret eden Bakan Selçuk, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşları kırmadı. Okuma yazma öğrenen kursiyerler, kendi yazdıkları anı kitabını Bakan Selçuk'a hediye etti.

(Neşra Durmaz - Erdinç Türkcan/İHA)