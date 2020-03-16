Eğitim sigortası ile çocukların geleceği güvence altında - Son Dakika

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Benli, eğitim sigortasının önemine değinerek, bu sigorta ürününe olan talebin arttığını belirtti.

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli yaptıı yazılı açıklamada, eğitimin uzun soluklu bir yolculuk olduğunu ve bu yolculuğun çocukların tüm geleceğini şekillendirdiğini bildirdi.

Özel okul sayısı ve bu okullarda eğitim alan öğrenci sayısının hızla artmasının eğitim sigortasına talebi de peşinden getirdiğini belirten Benli şunları ifade etti:

"Eğitim sigortası bu yolculukta karşılaşılabilecek her türlü beklenmeyen duruma karşı çocukların eğitimini güvence altına alan bir sigorta ürünü. Anaokulundan başlayarak üniversite eğitiminin sonuna kadar tüm eğitim seviyelerini kapsıyor. Eğitim sigortası teminatları kapsamına giren risklerde, ebeveynlerin bir kaza sonucu hayatlarını kaybetmeleri veya kalıcı bir sakatlığa maruz kalma durumları yer alıyor. Poliçeler, 'vefat teminatı' ve 'sürekli sakatlık teminatı' olarak düzenleniyor. Bazı sigorta şirketleri bu şekilde eğitim sigortası poliçesini düzenlerken, bazıları ise ebeveynin vefatının yanı sıra hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet teminatlarını da eğitim sigortası kapsamına alabiliyor."

Eğitim ülke gündeminin ilk sıralarında olmaya devam edecek



Açıklamaya göre, Türkiye'de, 0-24 yaş arası bireyler 2018 yılı itibarıyla toplam nüfusun yüzde 39'unu oluşturuyor. TÜİK'in yaptığı projeksiyonlara göre ise 2060 yılında 0-24 yaş arası nüfusun toplam nüfusa oranının yüzde 30 civarında olması öngörülüyor.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 2018 yılı verilerine göre yüzde 18,7'lik Avrupa Birliği ortalamasıyla karşılaştırıldığında nispeten genç bir nüfusa sahip olduğumuzu belirten Benli, "Buradan yola çıkarak, eğitim konusunun önümüzdeki yıllarda da ülke gündeminde hep ön sıralarda olacağını görebiliriz." dedi.

Vergi avantajı da bulunuyor



Açıklamada yer verilen bilgilere göre, eğitim sigortasının vergi avantajı da bulunuyor. Sigortalı çalışanlar ve serbest meslek sahipleri eğitim sigortası yaptırdıklarında sigorta için ödedikleri primleri vergi dilimi oranında gelir vergisi matrahından/ yıllık beyan edilen gelirlerinden düşebiliyor.

Mükellef şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait ödeyeceği yaşam sigortası primleri için vergi indiriminden yararlanabiliyor. İndirim konusu primler, ödendiği ayda elde edilen ücretin yüzde 15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere hizmet erbabının ücret tutarının belirlenmesi sırasında indirim konusu yapılabiliyor.